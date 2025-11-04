Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score delle partite per la 4^ giornata, ecco Juventus e Napoli oggi, martedì 4 novembre 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: NAPOLI E JUVENTUS PER IL RISCATTO

Bussa alle porte la quarta giornata e allora oggi, martedì 4 novembre 2025, tornerà l’appuntamento con i risultati Champions League. La classifica del girone unico non porta finora buone notizie per le due squadre italiane che scenderanno in campo nelle prossime ore ed allora dobbiamo subito parlare degli impegni che attendono Napoli e Juventus.

Allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà già alle ore 18.45, quando sarà in programma il fischio d’inizio per Napoli Eintracht Francoforte. I partenopei di Antonio Conte e i loro avversari tedeschi sono appaiati a quota 3 punti ed arrivano da sconfitte pesanti: 1-5 casalingo per l’Eintracht contro il Liverpool, il Napoli invece è tornato con un pesante 6-2 sul groppone dalla trasferta sul campo del Psv Eindhoven.

Bisogna voltare immediatamente pagina: resterà un ricordo poco gratificante, ma adesso bisogna inseguire un posto almeno nei playoff e allora sarà fondamentale vincere in casa contro una squadra che ha incassato addirittura dieci gol nelle sue due ultime uscite. In classifica sta peggio la Juventus, che ha 2 punti e finora non ha mai vinto.

La sconfitta per 1-0 al Santiago Bernabeu è stata certamente molto più dignitosa, ma adesso bisogna risalire la corrente dei risultati Champions League e allora servirà una vittoria alle ore 21.00 in Juventus Sporting Lisbona, il debutto bianconero europeo per mister Luciano Spalletti, contro i lusitani che dall’alto dei loro 6 punti sono una rivale da rispettare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LE DUE SUPER SFIDE

Insomma, dovremo stare molto attenti a Napoli e Juventus, ma non si può negare che oggi ci siano due partite che spiccheranno nettamente su tutto il resto del programma per il martedì dei risultati Champions League. Non ci vuole nemmeno un grosso sforzo di fantasia per capirlo, stiamo parlando di Liverpool Real Madrid e PSG Bayern Monaco, partite che coniugano storie gloriose (in tal senso fa parziale eccezione il Paris Saint Germain) e presenti scintillanti. Potrebbero essere benissimo due semifinali, scherzi del calendario che le ha collocate la stessa sera nella ‘fase campionato’.

La classifica dice che Real Madrid, PSG e Bayern Monaco sono a punteggio pieno, se qualcuna di queste dovesse vincere anche il proprio big-match di stasera porrebbe già una seria ipoteca sul posto fra le prime otto che varrà l’esenzione dai playoff di febbraio. Il Liverpool in tal senso dovrà prestare un po’ d’attenzione in più, infatti i Reds hanno già perso sul campo del Galatasaray e allora la spinta di Anfield potrebbe servire anche a questo. Insomma: per i risultati Champions League sarà un martedì d’inizio novembre caldo più di quanto dica il calendario…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

Ore 18:45

Napoli Eintracht

Slavia Praga Arsenal

Ore 21:00

Atletico Madrid Union SG

Bodo/Glimt Monaco

Juventus Sporting Lisbona

Liverpool Real Madrid

Olympiakos Psv

PSG Bayern Monaco

Tottenham Copenaghen

