Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score delle partite per la 4^ giornata, ecco Inter e Atalanta oggi, mercoledì 5 novembre 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: INTER E ATALANTA IN CAMPO

Altra serata in compagnia della quarta giornata dei risultati Champions League oggi, mercoledì 5 novembre 2025. In ottica italiana sarà una serata a tinte nerazzurre, anche se dobbiamo dire che le prospettive di Inter e Atalanta sembrano piuttosto diverse fra loro nella classifica del girone unico della “fase campionato”.

Innanzitutto segnaliamo che si andrà ad Est con le due partite delle ore 18.45, cioè Pafos Villarreal e Qarabag Chelsea, che in realtà vedranno favorite gli ospiti spagnoli e inglesi. A proposito di Est, alle ore 21.00 l’appuntamento sarà inedito con Inter Kairat Almaty, a San Siro infatti arriveranno i campioni del Kazakistan, la squadra partecipante con sede più a Est nella storia della Champions League.

In trasferta sarebbe stato un match logisticamente assai impegnativo, allo stadio Giuseppe Meazza invece sembra essere l’occasione perfetta per l’Inter di Cristian Chivu per andare a caccia del poker di vittorie consecutive in un cammino finora praticamente perfetto, con la difesa sempre imbattuta e un attacco sempre più prolifico ad ogni partita.

L’Inter sta facendo tutto per bene, pienamente consapevole che gli impegni nella seconda metà della League Phase saranno ben più impegnativi per i risultati Champions League: esordio con lo 0-2 ad Amsterdam contro l’Ajax, poi il 3-0 casalingo contro lo Slavia Praga e lo 0-4 rifilato in Belgio all’Union Saint Gilloise. Onestamente, stasera tutto fa pensare al poker.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SERATA DELICATA IN FRANCIA

Alla stessa ora si giocherà anche Marsiglia Atalanta, che potrebbe essere più significativa per i risultati Champions League. La trasferta allo stadio Velodrome susciterà nei tifosi della Dea i dolcissimi ricordi della semifinale della Europa League 2024, l’ultimo ostacolo superato prima del trionfo del 22 maggio contro il Bayer Leverkusen. L’attualità tuttavia è meno piacevole per l’Atalanta di Ivan Juric, specialmente dopo che è caduta anche l’imbattibilità in campionato a causa della sconfitta di sabato pomeriggio sul campo dell’Udinese.

I nerazzurri bergamaschi sperano allora che i risultati Champions League possano dare una scossa: l’ultima vittoria stagionale della Dea d’altronde è arrivata proprio in Europa, il 2-1 casalingo del 30 settembre scorso contro il Bruges che consente all’Atalanta di avere 4 punti in classifica unitamente al pareggio contro lo Slavia Praga. Per l’Olympique Marsiglia finora invece la bella vittoria 4-0 contro l’Ajax, circondata però da due sconfitte in trasferta: i francesi sono dietro e sarebbe importante lasciarli ancora alle spalle anche dopo la trasferta di questa sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

Ore 18:45

Pafos Villarreal

Qarabag Chelsea

Ore 21:00

Ajax Galatasaray

Benfica Leverkusen

Bruges Barcellona

Inter Kairat Almaty

Manchester City Borussia Dortmund

Marsiglia Atalanta

Newcastle Athletic Bilbao

CLICCA PER LA CLASSIFICA