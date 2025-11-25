Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score delle partite per la 5^ giornata, oggi martedì 25 novembre 2025 giocano Napoli e Juventus

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: DOPPIO COLPO OSPITE

Terminano i risultati Champions League delle partite 18:45. Vittorie importanti e in trasferta per Benfica e Royale Union SG che hanno rispettivamente avuto la meglio contro Ajax e Galatsaray per 1-0 e 2-0. Dunque zero gol e zero punti per le squadre di casa.

Adesso spazio allo spettacolo serale: ci saranno due squadre italiane ovvero il Napoli che ospita il Qarabag e la Juventus che se la vedrà in trasferta con il Royale Union SG. Spiccano le sfide tra Chelsea-Barcellona e Marsiglia-Newcastle. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: PARI IN TURCHIA

Eccoci qui con i risultati Champions League dei primi tempi delle due partite delle 18:45. Partiamo da Galatasaray-Union SG con le due formazioni al momento ferme sullo 0-0 nonostante ben 19 tiri, 9 per i turchi e 10 per i belgi.

Si è sbloccata invece la sfida tra Ajax e Benfica con gli ospiti in vantaggio in quel di Amsterdam. Fin qui decide il bolide dell’ex Roma Dahl dopo che Jaros aveva messo una pezza sul colpo di testa di Rios. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: VIA ALLE PARTITE

Come sempre, il sipario sui risultati Champions League si alzerà anche oggi con due partite alle ore 18.45, che saranno Ajax Benfica e Galatasaray Union SG. Bisogna spendere qualche parola in più sul match di Amsterdam, che ha grande fascino se si pensa alla tradizione e alla bacheca di entrambe le squadre, ma mette pure un po’ di malinconia se si pensa invece che olandesi e portoghesi in questo momento sono tristemente ultimi concreo punti in classifica, uniche due squadre su 36 partecipanti ad avere sempre perso nelle prime quattro giornate.

La conseguenza è ovvia: pareggiare non servirà a nulla, Ajax Benfica dovrà vedere entrambe le squadre a caccia della vittoria che potrebbe almeno riaprire le speranze. A Istanbul invece potrebbe essere una grande occasione per i padroni di casa del Galatasaray, che hanno già vinto ben tre delle prime quattro partite disputate: l’Union Saint Gilloise proverà a fare lo scherzetto, che cosa ci diranno quindi i primi due risultati Champions League di un martedì sera entusiasmante? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA PARTITA SPICCA SU TUTTE

Tornano i risultati Champions League oggi, martedì 25 novembre 2025: diciamo subito che nelle prossime ore vedremo scendere in campo Juventus e Napoli, ma nella serata che aprirà la seconda metà del cammino della cosiddetta League Phase è facile osservare che ci sarà una partita almeno sulla carta di certo più stuzzicante delle altre.

Parliamo evidentemente di Chelsea Barcellona, con la squadra di Enzo Maresca che ospiterà quindi a Stamford Bridge i catalani di Hansi Flick. I detentori del Mondiale per Club e della Conference League contro i campioni di Spagna in carica, sfida di assoluto rilievo anche perché la posizione di classifica non è del tutto soddisfacente per entrambe.

Infatti finora sia il Chelsea sia il Barcellona hanno raccolto 7 punti con due vittorie, un pareggio e una sconfitta a testa: i playoff non dovrebbero essere un problema salvo clamorosi colpi di scena, ma se l’obiettivo è la qualificazione fra le prime otto per accedere immediatamente agli ottavi di finale, ecco che oggi servirà una vittoria per non perdere altro terreno.

Abbiamo quindi identificato il piatto più gustoso del martedì sera, però adesso ci sembra giusto analizzare la situazione di Napoli e Juventus, che naturalmente sono le due squadre che ci interessano più da vicino in questo martedì sera di fine novembre che fa tornare in scena i brividi dei risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: IL PUNTO SU JUVENTUS E NAPOLI

Sulla carta sono due impegni non impossibili, ma considerata la posizione in classifica sono vietati i passi falsi nei risultati Champions League. Questo vale in modo particolare per Antonio Conte, perché in Napoli Qarabag arriverà allo stadio Diego Armando Maradona, che è stata una delle rivelazioni della prima parte della League Phase e con 7 punti ne ha ben tre in più dei campioni d’Italia, che con il pareggio contro l’Eintracht sono tornati a muovere la classifica dopo la disfatta di Eindhoven, ma adesso hanno bisogno di una vittoria se vogliono evitare di esporsi a rischi enormi.

Un punto ancora più indietro ecco la Juventus, che d’altronde in questa edizione della Champions League non ha ancora mai vinto. Questa sera ci sarà in programma Bodø/Glimt Juventus ed è facile dire che sarà una sfida che metterà i brividi ai bianconeri di Luciano Spalletti, dal momento che si giocherà nella Norvegia settentrionale. L’importante però è che siano brividi dovuti solamente al freddo, perché è indispensabile cogliere un successo se la Vecchia Signora non vorrà scivolare ancora più lontano dalle posizioni che contano nella classifica dettata dai risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA

Ore 18:45

RISULTATO FINALE Ajax Benfica 0-2

RISULTATO FINALE Galatasaray Union SG 0-1

Ore 21:00

Bodø/Glimt Juventus 1-0

Borussia Dortmund Villarreal 1-0

Chelsea Barcellona 1-0

Manchester City Leverkusen 0-1

Marsiglia Newcastle 0-1

Napoli Qarabag 0-0

Slavia Praga Athletic Bilbao 0-0

CLICCA PER LA CLASSIFICA