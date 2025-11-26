Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score delle partite per la 5^ giornata, oggi mercoledì 26 novembre 2025 giocano Inter e Atalanta

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: I PRIMI DUE INCONTRI

Eccoci al via del mercoledì grazie a Copenaghen Kairat Almaty e Pafos Monaco, onestamente non saranno le partite più interessanti di oggi per i risultati Champions League, ma meritano in ogni caso alcune considerazioni. A Cipro ad esempio ci si potrebbe giocare una buona fetta delle ambizioni di qualificazione ai playoff per due squadre che finora hanno raccolto 5 punti a testa in classifica. Sicuramente questa è una nota di merito soprattutto per il Pafos, che a parte la sconfitta contro il Bayern Monaco ha raccolto due pareggi e il successo contro il Villarreal: i padroni di casa cominciano allora a sognare e se arrivasse un bel risultato anche stasera contro il Monaco ne avrebbero pieno titolo.

Più delicata sarà Copenaghen Kairat Almaty, perché non saranno ammessi errori fra due squadre che finora hanno un solo punto a testa all’attivo. Potremo allora capire meglio come si evolverà la lotta per i posti almeno fra le prime 24 squadre della classifica grazie ai primi due verdetti della lunga serata in compagnia dei risultati Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MERCOLEDÌ CON INTER E ATALANTA

Inizia la seconda metà della League Phase anche per le squadre che saranno protagoniste oggi, mercoledì 26 novembre 2025, delle partite per la quinta giornata nei risultati Champions League. Sarà una serata a tinte nerazzurre in ottica italiana, perché nelle prossime ore scenderanno in campo Inter e Atalanta.

La bella vittoria ottenuta a Marsiglia aveva confermato per l’Atalanta un cammino finora più positivo in Champions League piuttosto che in campionato: nel frattempo il testimone è passato da Ivan Juric a Raffaele Palladino e la Dea naturalmente punta ad essere ancora protagonista in Europa, dove ormai è una squadra che gode della massima considerazione.

L’appuntamento sarà con Eintracht Atalanta, trasferta a Francoforte contro i tedeschi che finora non hanno brillato particolarmente, ma hanno pur sempre bloccato il Napoli al Maradona nella scorsa giornata, per cui il viaggio in Germania potrebbe essere uno snodo molto significativo per la situazione in classifica dell’Atalanta.

L’Inter invece è in vetta con quattro vittorie su altrettante partite disputate fino a questo momento, tuttavia Cristian Chivu sa che la seconda metà del calendario sarà ben più impegnativa per i nerazzurri milanesi, fin da questa sera perché naturalmente Atletico Madrid Inter sarà uno degli appuntamenti di spicco del mercoledì con i risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TANTE SFIDE DI CARTELLO

Contro il grande ex Diego Simeone sarà un appuntamento non facile per l’Inter, chiamata a confermarsi ai vertici per i risultati Champions League dando continuità a un cammino finora eccellente. Quella di Madrid sarà ovviamente una delle sfide più affascinanti del turno, non solamente in ottica italiana, però spicca ancora di più Arsenal Bayern Monaco, cioè la partita fra le altre due squadre oltre ai nerazzurri che sono ancora a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettante partite disputate. Evidentemente, almeno una delle due sarà costretta a rallentare.

Ci sarebbe quindi anche la possibilità di vedere l’Inter da sola in testa alla classifica stasera, ma soprattutto sarà importante seguire i verdetti di tante partite affascinanti. Tra queste spendiamo ancora una citazione per PSG Tottenham, che ad agosto era stata la Supercoppa Europea, disputata allo stadio Friuli di Udine: i francesi campioni in carica contro gli inglesi che sono invece la squadra detentrice della Europa League, altro match senza dubbio di cartello per un mercoledì che si annuncia ricchissimo con i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA

Ore 18:45

Copenaghen Kairat Almaty 0-0

Pafos Monaco 0-0

Ore 21:00

Arsenal Bayern Monaco

Atletico Madrid Inter

Eintracht Atalanta

Liverpool PSV Eindhoven

Olympiakos Real Madrid

PSG Tottenham

Sporting Lisbona Bruges

