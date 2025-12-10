Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 10 dicembre per la sesta giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SECONDI TEMPI

Vince in scioltezza l’Arsenal in Belgio per 0-3. Due volte Madueke e tris di Martinelli per i 3 punti per i londinesi. Vince anche la Juventus con un ottimo secondo tempo contro il Pafos. David e Mckennie regalano il successo prima della sfida contro il Benfica che vince in casa con il Napoli. 2-0 con mister Conte che non riesce a dare continuità dopo la grande vittoria i campionato contro la Juventus.

Risultati Champions League, classifica/ Rimonta il Barcellona! Diretta gol live score (9 dicembre 2025)

Rimonta per il Newcastle che ha la meglio 1-2 sul Bayer Leverkusen fino al minuto 88 con Grimaldo che rovina la festa. Pareggio per Ahtletic Bilbao e PSG. 4 reti tra Dortmund e Bodo mentre il big match tra Real Madrid e Manchester City finisce 1-2. Nel primo tempo O’Reilly e Haaland. (Marco Genduso)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: PRIMI TEMPI

Finiscono i primi tempi della UEFA Champions League. O’Reilly e Haaland rispondono a Rodrygo nel big match di giornata che vede affrontare Real Madrid e Manchester City. Inglesi sopra per 1-2 nella sfida contro gli spagnoli. Vantaggio Leverkusen alla Bay Arena contro il Newcastle con l’autogol di Guimaraes. Brandt porta in vantaggio il Borussia Dortmund contro il Bodo ma il pareggio dei norvegesi arriva in extremis.

Risultati Champions League, classifica/ +3 Atalanta, cade l'Inter! Diretta gol live score (26 novembre 2025)

0-0 tra Juventus e Pafos con gli ospiti vicinissimi al vantaggio in più di un’occasione. Arsenal sopra dopo 45 minuti in casa del Club Brugge. Pareggio PSG contro l’Ahtletic Bilbao senza reti. Napoli in svantaggio in Portogallo con la rete di Rios. (Marco Genduso)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TANTE RETI NEI MATCH

Tante emozioni nei due match che si sono disputati in queste ore pomeridiane e il Copenaghen ha vinto 3 a 2 in casa del Villarreal con una prestazione piuttosto importante. Reti ed emozioni con gli spagnoli che hanno sprecato diverse volte il match point sul 2 a 2 e alla fine hanno sprecato e il Copenaghen ha vinto con un clamoroso 2 a 3 in trasferta in Spagna.

DIRETTA/ Bodo Glimt Juventus (risultato finale 2-3): la decide David! (25 novembre 2025)

Nell’altro match di giornata bella vittoria dell’Ajax che a sorpresa ribalta la sfida contro il Qarabag e ottiene tre punti che valgono la speranza ancora di qualificazione. Due volte sotto l’Ajax pareggia e negli ultimi minuti trova tre gol con Glouk, Gaaei, e poi ancora Glough che chiude i giochi ed ottiene la vittoria (Agg. Mario Tramo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TRE RETI ALL’INTERVALLO

Si stanno disputando in questi minuti i primi tempi delle sfide di Champions League tra Qarabag e Ajax e Copenaghen e Villarreal, due gare comunque molto interessanti. Il Copenaghen è avanti di misura in Spagna grazie ad una rete di El Aynaoussi a inizio gara. Nell’altro match molto bene il Qarabag che si porta subito molto avanti, poi però una magia di Dolberg mette le cose in parità e si va cosi all’intervallo. (Agg. Mario Tramo)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Le due partite con cui i risultati Champions League prendono il via sono Qarabag Ajax e Villarreal Copenaghen: si potrebbe davvero dire tanto dei Lancieri, una squadra dalla grande storia e che ha vinto per quattro volte la Champions League (o Coppa dei Campioni), per lunghissimo tempo è stata un punto di riferimento e anche in epoca moderna si è tolta le sue soddisfazioni, raggiungendo una finale di Europa League e andando a pochi secondi da quella di Champions League, ma che oggi ha zero punti in classifica con appena un gol segnato, è sostanzialmente fuori dai giochi e non sembra potersi risollevare.

È allora una bella occasione per il Qarabag, che tra l’altro in questo girone era partito a spron battuto: gli azeri hanno perso a Napoli due settimane fa ma sono ampiamente e assolutamente in corsa per un posto nei playoff, per questo motivo allora la partita di Baku contro l’Ajax potrebbe essere determinante e ci spiega anche perché in questa formula con 36 squadre una contro l’altra sia fondamentale curare tutti i dettagli e non ci siano troppi margini di manovra. Sia come sia adesso lasciamo che a parlare siano i campi e ci mettiamo comodi perché ci siamo davvero, per i risultati Champions League si comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

I PUNTI PESANO!

Adesso che siamo arrivati alla sesta giornata nei risultati Champions League, i punti in palio iniziano a pesare sul serio: mancano solo tre turni per completare il round robin e nel girone unico è tutto ancora in divenire o quasi, le nove partite di questa sera daranno un’indicazione molto utile per la classifica.

Spicca chiaramente la super sfida del Santiago Bernabeu, Real Madrid Manchester City: i blancos ci arrivano in crisi, battuti in casa dal Celta Vigo e con una sola vittoria in cinque partite di campionato, Xabi Alonso che aveva iniziato benissimo rischia ora il posto anche per un feeling che non sarebbe mai sbocciato.

Può approfittarne allora Pep Guardiola che invece con i suoi Citizens è in ascesa; tuttavia sarebbe sbagliato ridurre i risultati Champions League di mercoledì 10 dicembre a questa unica partita, ce ne sono altre fondamentali anche per la situazione delle due italiane che, tra parentesi, sono Juventus e Napoli entrambe in campo alle ore 21:00.

Andiamo dunque a vedere quello che potrebbe accadere a partire dalle ore 18:45, sicuramente sarà una serata ricca di spunti e temi e, per l’appunto, al termine di queste nove gare sapremo qualcosa in più circa la classifica e le possibilità delle varie squadre di andare agli ottavi di finale o dover passare dai playoff.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: ITALIANE ALL’INSEGUIMENTO

I risultati Champions League propongono dunque Juventus Pafos e Benfica Napoli, entrambe alle ore 21:00 e sostanzialmente decisive per le sorti delle due squadre: certamente rischia di più quella bianconera, che si trova a ospitare un’avversaria cipriota che ha fatto 4 punti nelle ultime due partite, è in fiducia e soprattutto ha ben poco da perdere considerato che quasi nessuno si aspettava che potesse essere in corsa per un posto nei playoff, come invece incredibilmente è. Aggiungiamoci che oggi la Juventus è una squadra senza identità e che va in difficoltà con quasi tutti e il gioco è fatto, quindi attenzione a questa partita.

Per quanto riguarda il Napoli, i partenopei sono per contro in totale ripresa: la vittoria contro la stessa Juventus ha confermato il primo posto in campionato ma, contando tutte le competizioni, sono cinque i successi consecutivi per un Antonio Conte che questa sera fa visita a un Benfica reduce dalla sua prima vittoria ma ancora molto indietro nella classifica del girone, José Mourinho non sembra aver dato la giusta sterzata ma rimane comunque un allenatore che nei risultati Champions League può sempre tirare fuori il cilindro dal cappello, di conseguenza anche al Da Luz sarà partita vera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

Ore 18:45 Qarabag Ajax 2-4

Ore 18:45 Villarreal Copenaghen 2-3

Ore 21:00 Athletic Bilbao Psg 0-0

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Newcastle 2-2

Ore 21:00 Benfica Napoli 2-0

Ore 21:00 Borussia Dortmund Bodo Glimt 2-2

Ore 21:00 Bruges Arsenal 0-3

Ore 21:00 Juventus Pafos 2-0

Ore 21:00 Real Madrid Manchester City 1-2

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE