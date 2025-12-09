Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score delle partite per la 6^ giornata, oggi martedì 9 dicembre 2025 giocano Inter e Atalanta

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: GREENWOOD DÀ SPETTACOLO COL MARSIGLIA!

In Champions League si sono disputate sette gare, comprese Inter-Liverpool 0-1, con i nerazzurri beffati da un rigore di Szoboszlai e Atalanta-Chelsea 2-1. In Belgio il Marsiglia di De Zerbi fatica più del previsto contro l’Union SG: i padroni di casa passano subito con Khalaili, poi i francesi ribaltano l’incontro fino all’1-3 grazie a Paixao e alla doppietta di Greenwood. Una nuova rete di Khalaili riapre il match complice un errore di Rulli, ma due gol dell’Union vengono annullati dal VAR per fuorigioco millimetrico, evitando il 3-3 nel finale. L’Atletico Madrid, sotto al 10’ per il gol di Til, trova il pari grazie a un errore difensivo avversario sfruttato da Julian Alvarez. Nella ripresa segnano Hancko e Sorloth, prima della rete di Pepi all’85’ che rende incandescente il finale. Il Barcellona, sotto al 21’ per una disattenzione difensiva punita da Knauff, ribalta tutto nel secondo tempo: l’ingresso di Rashford cambia la gara e Koundé firma sia l’1-1 sia il 2-1 definitivo. Infine, nel confronto tra Monaco e Galatasaray, Zakaria fallisce un rigore sullo 0-0, ma Balogun decide l’incontro segnando l’1-0. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TRIS DEL BAYERN MONACO!

Il Bayern Monaco vince in rimonta contro lo Sporting Lisbona e ipoteca l’accesso diretto agli ottavi di Champions League. I portoghesi la sbloccano grazie all’autogol sfortunato di Kimmich ad inizio ripresa. La corzzata tedesca non ci sta e trova il pari di Gnabry assistito da Olise in occasione di un corner. Dopo quattro minuti Karl, su assist di Laimer la ribalta. Nel finale Tah mette il punto finale alla sfida. Tra pochi minuti in campo le due italiane Inter e Atalanta rispettivamente contro Liverpool, sempre più in crisi, e il Chelsea di Maresca. (agg. Umberto Tessier)

CADE IL KAIRAT ALMATY

Termina il primo anticipo dei risultati Champions League con la sfida delle 16:30 che ha visto l’Olympiakos avere la meglio contro il Kairat Almaty con il punteggio di 1-0: decisivo il timbro di Gelson Martins al 73esimo minuto

Alle 18:45 spazio alla sfida tra Bayern Monaco e Sporting Lisbona mentre stasera due italiana in campo ovvero Inter e Atalanta rispettivamente contro Liverpool e Chelsea. Completano il quadro Barcellona-Francoforte, Monaco-Galatasaray, PSV-Atletco Madrid, Royale Union-Marsiglia e Tottenham-Slavia Praga. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: NESSUN GOL PER ORA

Eccoci qua con il primo aggiornamento dei risultati Champions League di questo martedì 9 dicembre 2025. Giornata che inizia molto presto a causa della partita in programma ad Astana con Kairat Almaty-Olympiakos sullo 0-0.

La squadra che ha maggiormente impegnato il portiere avversario sono i greci biancorossi con otto tiri contro gli zero dei gialloneri. Fin qui migliore in campo proprio l’estremo difensore del Kairat, il kazako Temrlan Anarbekov. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SI GIOCA AD ALMATY

Si comincia da molto lontano oggi per i risultati Champions League: siamo almeno virtualmente in Kazakistan per seguire Kairat Almaty Olympiakos, con il cambio dell’ora è ulteriormente aumentato il fuso orario che ci separa da Almaty e quindi in questo periodo sarebbe impossibile giocare in casa dei kazaki anche solo alle ore 18.45, motivo per cui c’è questo anticipo. La partita onestamente non è certo di cartello: il Kairat Almaty ha un solo punto in classifica, ma anche l’Olympiakos ne conta solamente 2.

I conti sono presto fatti: un pareggio non servirebbe a nessuno, se non magari per l’orgoglio dei padroni di casa, che potrebbero contare il loro secondo risultato utile in Champions League. Se si vogliono tenere vive le speranze di qualificazione ai playoff tuttavia servirà una vittoria e allora il match non sarà dei più affascinanti ma sicuramente avrà tanto in palio, potrebbero decidersi le sorti europee stagionali di entrambe le squadre con il primo verdetto odierno dei risultati Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOPPIA SFIDA ALL’INGHILTERRA

I nerazzurri sfidano il calcio inglese: i risultati Champions League oggi, martedì 9 dicembre 2025, ci proporranno le prime nove partite della sesta giornata e naturalmente per noi spicca il doppio appuntamento di lusso fra Inter e Atalanta da una parte e due big della Premier League inglese, per una serata davvero di lusso.

Prima una annotazione pratica: per motivi di fuso orario, oggi i risultati Champions League saranno protagonisti fin dalle ore 16.30 del pomeriggio italiano, quando in Kazakistan si giocherà Kairat Almaty Olympiakos, lasciando quindi una sola partita alle ore 18.45, che sarà la ben più affascinante Bayern Sporting Lisbona, prima delle classiche sette sfide delle ore 21.00.

Adesso però passiamo alle due super sfide delle italiane, in ordine alfabetico cominciamo da Atalanta Chelsea. La Dea sta facendo ancora una volta molto bene in Champions League, arriva dalla netta vittoria sul campo dell’Eintracht Francoforte e ha 10 punti in classifica, esattamente come il Chelsea, per cui la partita di Bergamo potrebbe valere doppio nella corsa ai turni successivi.

I nerazzurri di Raffaele Palladino sono già messi piuttosto bene ragionando in ottica playoff, ma una bella impresa contro i Blues potrebbe allargare gli orizzonti dell’Atalanta anche all’obiettivo delle prime otto per puntare immediatamente agli ottavi di finale. In questo senso, oggi i risultati Champions League dovranno darci una risposta molto significativa…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LA SUPER SFIDA A SAN SIRO

Ancora più affascinante è l’appuntamento che ci attende a San Siro, perché onestamente Inter Liverpool sarà la partita di cartello nel programma odierno dei risultati Champions League. Partiamo dalla classifica: 12 punti per i nerazzurri, 9 per i Reds, una vittoria per Cristian Chivu sarebbe un passo avanti enorme verso gli ottavi di finale dopo la beffa della sconfitta in extremis subita a Madrid, magari approfittando delle difficoltà di un Liverpool che non sta vivendo finora una stagione brillante.

Vero che l’Inter soffre gli scontri diretti, ma questo curiosamente vale forse più in Italia, se si pensa alle vittorie ottenute contro Arsenal e soprattutto Bayern Monaco e Barcellona nella scorsa Champions League. Di certo una vittoria metterebbe i nerazzurri in una posizione di notevole forza verso le ultime due giornate che ci attenderanno a gennaio, al Meazza sarà una serata di gala per illuminare i risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 6^ GIORNATA

Ore 16:30

RISULTATO FINALE Kairat Almaty Olympiakos 0-1 – 73′ Gelson Martins

Ore 18:45

RISULTATO FINALE Bayern Sporting Lisbona 3-1 – 54′ Kimmich aut. (S), 65′ Gnabry (B), 69′ Karl (B), 77′ Tah (B)

Ore 21:00

RISULTATO FINALE Atalanta Chelsea 2-1 – 26′ Joao Pedro (C), 55′ Scamacca (A), 83′ De Ketelaere (A)

RISULTATO FINALE Barcellona Eintracht 2-1 – 21′ Knauff (E), 50′ e 53′ Kounde (B)

RISULTATO FINALE Inter Liverpool 0-1 – 88′ rig. Szoboszlai

RISULTATO FINALE Monaco Galatasaray 0-1 – 68′ Balogun

RISULTATO FINALE Psv Atletico Madrid 2-3 – 10′ Til (P), 37′ Julian Alvarez (AM), 52′ Hancko (AM), 56′ Sorloth (AM), 85′ Pepi (P)

RISULTATO FINALE Tottenham Slavia Praga 3-0 – 26′ Aut. Zima, 50′ Kudus, 79′ Xavi Simons rig.

RISULTATO FINALE Union SG Marsiglia 2-3 – 5′ e 71′ Khalaili (U), 15′ Paixao (M), 41′ e 58′ Greenwood (M)

