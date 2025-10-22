Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 22 ottobre per la terza giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Con i risultati Champions League siamo pronti a vivere un’altra intensa serata, in cui brilla per storia e prestigio Real Madrid Juventus ma che a dire il vero propone altre partite interessanti. Ad esempio Eintracht Liverpool, con il ritorno di Hugo Ekitiké al Deutsche Bank Stadion: i Reds lo hanno pagato 95 milioni di sterline e lui ha iniziato come meglio non si poteva il suo percorso ad Anfield, con 4 gol tra Premier League e Coppa di Lega. Nel frattempo, nel giro di un anno l’Eintracht Francoforte ha sì incassato 200 milioni e rotti, ma ha anche perso due grandi calciatori come lui e Omar Marmoush (venduto al Manchester City).

L’egiziano fino a gennaio 2025 aveva un bottino di 20 reti in 26 partite, contando anche l’anno precedente sono 37 in 67 gare con la squadra tedesca; Ekitiké ha chiuso la sua stagione con 23 marcature in 46 apparizioni. All’orizzonte però ci sarebbe una nuova plusvalenza: Can Uzun, nemmeno ventenne, ha già 5 gol in 7 presenze stagionali. Ricordando che il club aveva già fatto esplodere calciatori come Luka Jovic e Sebastian Haller, oltre a Filip Kostic, Mijat Gacinovic e Evan N’Dicka, niente male davvero e allora chissà che Uzun porti l’Eintracht almeno ai playoff nei risultati Champions League, intanto stasera arriva la super sfida al Liverpool del grande ex Ekitiké e noi ci mettiamo comodi per seguire questa e le altre partite! (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA A JUVENTUS E ATALANTA!

Stavolta tocca a Juventus e Atalanta nei risultati Champions League: mercoledì 22 ottobre, sempre dalle ore 18:45 e poi alle ore 21:00, vivremo la seconda e ultima parte della terza giornata di questo super girone che ha già fornito qualche indicazione interessante, e in cui bianconera e Dea si devono risollevare.

Lo ha già fatto l’Atalanta battendo il Bruges e vendicando, sia pure relativamente, l’amara eliminazione nel playoff dello scorso anno; non lo ha fatto la Juventus, che dopo il rocambolesco pareggio contro il Borussia Dortmund è stata fermata dal Villarreal e ora rischia davvero anche l’eliminazione definitiva dal torneo.

Staremo a vedere perché i risultati Champions League in questa regular season possono sempre essere sorprendenti, ma è chiaro che per Igor Tudor andare al Santiago Bernabeu a sfidare il Real Madrid rappresenti oggi una sfida più che ostica; quindi, i pericoli per la Vecchia Signora ci sono eccome.

Tra le altre squadre in campo nei risultati Champions League di questa sera bisogna sicuramente citare il Chelsea che ha una sfida affascinante ma oggi abbordabile contro un Ajax in crisi; poi il sorprendente Qarabag, aiutato certamente dal calendario ma intanto a punteggio pieno dopo due giornate.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: DUE PARTITE DIVERSE

Sono chiaramente due partite diverse quelle che attendono Atalanta e Juventus nei risultati Champions League di questa sera: i bianconeri fanno visita a un Real Madrid primo nella Liga e a punteggio pieno in questo girone, una squadra che Xabi Alonso fa giocare in maniera differente rispetto a Carlo Ancelotti ma con cui sembra aver trovato immediatamente la quadratura del cerchio, tanto che i risultati sono appunto ottimi e Kylian Mbappé è tornato quello dominante di un tempo. La Juventus contro i blancos avevano perso in estate al Mondiale per Club: oggi il contesto è diverso, ma l’esito purtroppo potrebbe essere lo stesso.

Occasione da non perdere invece per l’Atalanta, che ospita lo Slavia Praga: i cechi giocano la seconda partita consecutiva in Italia dopo aver perso a San Siro contro l’Inter, sono tra le principali candidate all’eliminazione senza passare dai playoff e quindi per Ivan Juric si tratta di sfruttare la chance data dal sorteggio per andare a prendersi la seconda vittoria consecutiva, e avvicinare così l’obiettivo minimo della qualificazione allo spareggio. Tutto quello che ci occorre sapere sarà poi svelato dai campi, tra poco infatti potremo finalmente dare il via al mercoledì sera dedicato ai risultati Champions League per la terza giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

Ore 18:45 Athletic Bilbao Qarabag 0-0

Ore 18:45 Galatasaray Bodo/Glimt 0-0

Ore 21:00 Atalanta Slavia Praga

Ore 21:00 Bayern Bruges

Ore 21:00 Chelsea Ajax

Ore 21:00 Eintracht Liverpool

Ore 21:00 Monaco Tottenham

Ore 21:00 Real Madrid Juventus

Ore 21:00 Sporting Lisbona Marsiglia

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE