Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle partite di mercoledì 1 ottobre con cui si conclude la seconda giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: SECONDA TORNATA!

Un’altra serata che i risultati Champions League ci regalano è quella di mercoledì 1 ottobre: si torna in campo per completare, con le partite a partire dalle ore 18:45, il quadro della seconda giornata per questo super girone dalla classifica unica, appena iniziato ma già messaggero di tante situazioni interessanti.

Risultati Champions League, classifica/ Poker del Marsiglia! Diretta gol live score (30 settembre 2025)

Se due settimane fa la prima giornata era stata divisa in tre sere, come già lo scorso anno, adesso si torna alla struttura che siamo abituati a conoscere: nove partite il martedì, nove il mercoledì e tra le gare di questa sera spicca sicuramente

, due corazzate con tante possibilità di vincere il titolo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Vince il Barcellona! Diretta gol live score (oggi 18 settembre 2025)

All’esordio entrambe hanno vinto, i campioni in carica purtroppo demolendo l’Atalanta; adesso cercano conferme, sapendo che una delle due potrebbe anche perdere ma che questo potrebbe significare poco nell’economia della corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Chi cercherà riscatto è sicuramente il Newcastle che ospita l’Union SG, ma certamente anche il Bayer Leverkusen che all’esordio ha solo pareggiato contro il Copenaghen; occhio poi al Manchester City, che ritrova quel Monaco che non troppo tempo fa l’aveva fatto fuori nei risultati Champions League, che per concludere questa seconda giornata stanno per tornare a farci compagnia.

DIRETTA/ Manchester City Napoli (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Doku (18 settembre 2025)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: DUE ITALIANE!

Chiaramente le due partite sulle quali bisogna focalizzarsi per i risultati Champions League riguardano le altre italiane: Napoli Sporting Lisbona sorride decisamente ai partenopei, che purtroppo non sono riusciti a competere ad armi pari a Manchester per l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo e adesso cercano riscatto contro una squadra che, lo ha dimostrato recentemente, può sempre essere pericolosa ma sicuramente ha qualcosa meno rispetto al Napoli di oggi, e dà la sensazione di essere calata da quando Ruben Amorim ha firmato per il Manchester United, al netto di quanto l’allenatore stia facendo a Old Trafford.

Abbiamo poi Villarreal Juventus, un ricordo molto brutto per i bianconeri: con Massimiliano Allegri la Vecchia Signora aveva conosciuto l’ennesima eliminazione agli ottavi di Champions League, quella anche incredibile perché il Submarino Amarillo aveva vinto 3-0 all’Allianz Stadium. Di magra consolazione il fatto che poi ai quarti il Villarreal fosse riuscito a far fuori anche il Bayern Monaco; adesso Igor Tudor vuole la prima vittoria nei risultati Champions League dopo il pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund: per come è arrivato quasi una vittoria, ma nella classifica del super girone ha portato in dote soltanto un punto…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

Ore 18:45 Qarabag Copenaghen

Ore 18:45 Union SG Newcastle

Ore 21:00 Arsenal Olympiakos

Ore 21:00 Barcellona Psg

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Psv

Ore 21:00 Borussia Dortmund Athletic Bilbao

Ore 21:00 Monaco Manchester City

Ore 21:00 Napoli Sporting Lisbona

Ore 21:00 Villarreal Juventus

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI CHAMPIONS LEAGUE