Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle prime nove partite della terza giornata, martedì 21 ottobre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: DUE ITALIANE IN TRASFERTA!

Tornano i risultati Champions League, ci si addentra sempre più in questa regular season con il suo girone unico di cui martedì 21 ottobre 2025 si giocano le prime partite della terza giornata, stiamo per arrivare a metà del percorso ma, come già visto l’anno scorso, bisognerà aspettare per avere il quadro della situazione.

Otto giornate e 36 squadre in un’unica classifica: troppo complicato fare calcoli, troppo complesso analizzare chi abbia sfidato chi e provare a tracciare una previsione di quello che sarà, intanto però è giusto analizzare la situazione di Inter e Napoli che sono le prime due italiane impegnate in questa terza giornata.

I nerazzurri hanno una trasferta abbordabile contro l’Union SG, demolito in casa dal Newcastle anche se aveva vinto la prima partita; per Cristian Chivu, a punteggio pieno dopo due turni, prendersi il successo anche a Bruxelles significherebbe avere già un piede negli ottavi di finale del torneo.

Il Napoli, reduce dalla vittoria sullo Sporting Lisbona dopo aver perso all’Etihad, va a Eindhoven: il Psv ha un punto dopo due partite, troppo importante per Antonio Conte sfruttare la situazione cercando di non finire come la Juventus nei risultati Champions League dell’anno scorso (eliminata dagli olandesi al playoff).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: A PUNTEGGIO PIENO

Ecco allora che tra poco avremo questi risultati Champions League a dirci come cambierà la classifica del super girone; per il momento, dopo due giornate sono sei le squadre a punteggio pieno ma solo tre sono quelle in campo questa sera. Dell’Inter abbiamo detto; un’altra è l’Arsenal che già l’anno scorso aveva fatto una grande corsa e dunque si candida ad un altro ruolo da protagonista, dovrà comunque giocare una partita non troppo abbordabile contro l’Atletico Madrid, che dà la sensazione di poter crescere ancora e comunque ha grande esperienza, quella tra l’altro del suo allenatore Diego Simeone.

Ecco poi il Psg, campione d’Europa in carica e squadra che continua a essere in copertina: nell’ultima giornata dei risultati Champions League ha vinto in rimonta a Barcellona, dando un altro chiarissimo segnale di come resti la formazione da battere, stasera altra trasferta e Luis Enrique va sul campo del Bayer Leverkusen, che ha operato una semi-rivoluzione estiva e, esonerato prestissimo Erik Ten Hag, si è affidato a Kasper Hjulmand che sta facendo vedere qualcosa in Bundesliga, ma continua a non convincere del tutto e in Champions League ha raccolto due pareggi contro avversarie non entusiasmanti.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

Ore 18:45 Barcellona Olympiakos

Ore 18:45 Kairat Almaty Pafos

Ore 21:00 Arsenal Atletico Madrid

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Psg

Ore 21:00 Copenaghen Borussia Dortmund

Ore 21:00 Newcastle Benfica

Ore 21:00 Psv Napoli

Ore 21:00 Union SG Inter

Ore 21:00 Villarreal Manchester City

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Bayern, Real Madrid, Psg, Inter, Arsenal, Qarabag 6

Borussia Dortmund, Manchester City, Tottenham 4

Atletico Madrid, Newcastle, Marsiglia, Bruges, Sporting Lisbona, Eintracht, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Napoli, Union SG, Galatasaray, Atalanta 3

Juventus, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen 2

Villarreal, Psv, Copenaghan, Olympiakos, Monaco, Slavia Praga, Pafos 1

Benfica, Athletic Bilbao, Ajax, Kairat Almaty 0