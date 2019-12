Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score delle partite

I risultati di Champions League per mercoledì 11 dicembre, ancora legati alla sesta giornata, sono quelli che chiudono la fase a gironi e ci proiettano verso gli ottavi: otto gare per stabilire gli ultimi verdetti, ovvero quali saranno le squadre che si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta (ne mancano due) e quelle che proseguiranno la loro corsa internazionale in Europa League. Si parte alle ore 18:55 con le due gare del gruppo C, dunque subito antenne drizzate per gli italiani che vivranno la decisiva Shakhtar Atalanta legata ovviamente a filo doppio a Dinamo Zagabria Manchester City; alle ore 21:00 le partite che saranno dunque Psg Galatasaray e Bruges Real Madrid (gruppo A), Bayern Tottenham e Olympiacos Stella Rossa (gruppo B), Bayer Leverkusen Juventus e Atletico Madrid Lokomotiv Mosca (gruppo D). Non resta dunque che stare a vedere quello che succederà nella serata dedicata ai risultati di Champions League, ma per conoscere il tabellone degli ottavi di finale dovremo poi aspettare il sorteggio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CHIUDONO I GIRONI

Per i risultati di Champions League abbiamo già visto che sono ancora pochi i verdetti da stabilire in questo mercoledì, ma sono importanti: l’Atalanta per esempio potrebbe replicare quanto fatto dal Newcastle 17 anni fa e qualificarsi dopo aver perso le prime tre partite del girone. Un traguardo che sarebbe certamente possibile grazie soprattutto al suicidio della Dinamo Zagabria nella partita interna contro lo Shakhtar, ma che adesso è alla portata e bisogna provare a conquistare; servirà però vincere in Ucraina e a quel punto potrebbe essere fatta, considerando che i croati dovranno a loro volta battere un Manchester City che, pur già certo del primo posto, resta comunque una squadra decisamente superiore. Partita invece senza motivazioni per la Juventus, se non quella di dare una risposta convincente dopo aver perso contro la Lazio la prima partita della stagione: i bianconeri hanno già ottenuto la vittoria nel loro gruppo, attenzione però perchè virtualmente ci sarebbe la possibilità di “eliminare” l’Atletico Madrid. Perchè sia così però i Colchoneros, con la vittoria del Bayer Leverkusen sui bianconeri, dovrebbero mancare il successo interno contro una Lokomotiv Mosca già eliminata: insomma, la Juventus guarderà in casa propria anche se chiaramente ci sarà turnover da parte di Maurizio Sarri.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 21:00 Psg Galatasaray

ore 21:00 Bruges Real Madrid

CLASSIFICA: PSG 13, REAL MADRID 8, Bruges 3, Galatasaray 2

GRUPPO B

ore 21:00 Bayern Tottenham

ore 21:00 Olympiacos Stella Rossa

CLASSIFICA: BAYERN 15, TOTTENHAM 10, Stella Rossa 3, Olympiacos 1

GRUPPO C

ore 18:55 Dinamo Zagabria Manchester City

ore 18:55 Shakhtar Atalanta

CLASSIFICA: MANCHESTER CITY 11, Shakhtar 6, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 4

GRUPPO D

ore 21:00 Atletico Madrid Lokomotiv Mosca

ore 21:00 Bayer Leverkusen Juventus

CLASSIFICA: JUVENTUS 13, Atletico Madrid 7, Bayer Leverkusen 6, Lokomotiv Mosca 3



