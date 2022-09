Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (2^ giornata)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TRE ITALIANE IN CAMPO!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia mercoledì 14 settembre: si giocano questa sera, dalle ore 18:45, le nove partite che chiudono il secondo turno della fase a gironi. Se uno dei due “anticipi” è Milan Dinamo Zagabria, alle ore 21:00 troviamo anche Rangers Napoli: il match sarebbe stato in programma ieri, ma la morte della Regina Elisabetta ha stravolto il programma e così ad Ibrox abbiamo avuto un posticipo di 24 ore, motivo per cui le italiane in campo oggi saranno tre (alle ore 21:00 è prevista anche Juventus Benfica).

È ancora presto per tracciare un reale bilancio della situazione, ma certamente possiamo dire qualcosa: intanto per la Juventus il match contro le Super Aquile è fondamentale, perché mancare la vittoria significherebbe perdere parecchie delle possibilità di andare agli ottavi dopo la sconfitta sul campo del Psg; anche il Milan però non può mancare il successo, la Dinamo Zagabria comanda la classifica del girone e pareggiando a San Siro resterebbe davanti, con il Chelsea che si rialzerà. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati di Champions League, per ora facciamo un rapido excursus dentro la giornata…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo pronti a vivere il quadro completo dei risultati di Champions League per questo mercoledì. Il Napoli si gode il momento: straripante vittoria sul Liverpool e primo posto nella classifica del gruppo A, i partenopei sono partiti alla grande e adesso cercano conferme ad Ibrox, su un campo difficile e contro una squadra che l’anno scorso ha raggiunto con pieno merito la finale di Europa League, perdendola soltanto ai rigori. I Rangers nel loro stadio possono mettere timore, questo Napoli però è consapevole dei suoi mezzi e con il poker di settimana scorsa ha già sparigliato le carte nel girone.

Pochi problemi per le altre big, Chelsea a parte come già visto: Manchester City e Real Madrid hanno vinto di goleada la prima partita nei risultati di Champions League mentre il Psg ha battuto di misura la Juventus. Ora per loro arriva il momento della possibile conferma: vedremo se sarà così, chiaramente nei risultati di Champions League per questa sera un occhio di riguardo sarà sulle nostre tre italiane, nella speranza che possano salire di colpi nelle classifiche dei gironi o, nel caso del Napoli, confermare la loro leadership e avvicinare la qualificazione agli ottavi, per quanto presto sia dirlo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Rangers Napoli

CLASSIFICA: Ajax 3, Napoli 3, Liverpool 0, Rangers 0

GRUPPO E

Ore 18:45 Milan Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Chelsea Salisburgo

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 3, Milan 1, Salisburgo 1, Chelsea 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Shakhtar Celtic

Ore 21:00 Real Madrid Lipsia

CLASSIFICA: Shakhtar 3, Real Madrid 3, Lipsia 0, Celtic 0

GRUPPO G

Ore 21:00 Copenaghen Siviglia

Ore 21:00 Manchester City Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Manchester City 3, Borussia Dortmund 3, Copenaghen 0, Siviglia 0

GRUPPO H

Ore 21:00 Juventus Benfica

Ore 21:00 Maccabi Haifa Psg

CLASSIFICA: Benfica 3, Psg 3, Juventus 0, Maccabi Haifa 0











