RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: big-match a Manchester

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL BIG-MATCH

Presentando le partite che stasera ci daranno i risultati Champions League per completare la quinta giornata, spicca fatalmente il big-match del girone A, cioè Manchester City-Paris Saint Germain. I Citizens e il Psg hanno molti punti in comune: un passato non sempre glorioso, l’arrivo di nuove proprietà dal mondo arabo, grandi investimenti, acquisti di lusso e molti successi in patria, ma ancora senza il sigillo del trionfo internazionale che servirebbe sia al Manchester City sia al Psg per togliersi il peso della mancanza di successi internazionali. Il sorteggio dei gironi di Champions League ha unito inglesi e francesi nello stesso girone, è inevitabile pensare al curioso incrocio tra Pep Guardiola e Leo Messi nel primo anno in cui entrambi sono lontani da Barcellona, ma c’è anche la qualificazione da blindare.

A logica dovrebbero andare avanti insieme, tuttavia magari solo una delle due riuscirà a tagliare il traguardo già oggi. In palio c’è anche il primo posto, che in questo caso potrebbe avere una valenza particolare, anche dal punto di vista psicologico. Inoltre, ci aspettiamo naturalmente un grande spettacolo: cosa succederà stasera a Manchester? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOCCA A MILAN E INTER

Protagonista anche questa sera, mercoledì 24 novembre, sarà naturalmente la Champions League, che ci sta proponendo la sua quinta giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per un’altra serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo, speriamo pure in ottica italiana anche perché il momento dei verdetti è sempre più vicino. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore completeranno il quadro dei risultati Champions League per la quinta giornata della fase a gironi.

Nel gruppo A avremo alle ore 21.00 la grande sfida Manchester City Psg e Bruges Lipsia; stessi orari anche nel girone B, che proporrà alle ore 21.00 Liverpool Porto e Atletico Madrid Milan; il girone C invece scenderà in campo ad orari diversificati, alle ore 18.45 con Besiktas Ajax e alle ore 21.00 con Sporting Lisbona Borussia Dortmund; infine doppia fascia oraria anche nel girone D, che avrà alle ore 18.45 Inter Shakhtar Donetsk e alle ore 21.00 Sheriff Tiraspol Real Madrid.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Milan e Inter, che scenderanno in campo in serata. I nerazzurri giocheranno per primi e hanno una grande occasione da sfruttare: la doppia vittoria contro lo Sheriff Tiraspol mette l’Inter di Simone Inzaghi in una posizione ottima, vincere oggi a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk potrebbe valere la qualificazione agli ottavi con una giornata d’anticipo e sarebbe naturalmente un traguardo da festeggiare dopo tre tentativi falliti nelle scorse stagioni.

In prima serata sarà invece la volta del Milan, anche se fatalmente per i rossoneri il discorso è diverso. Il pareggio di tre settimane fa contro il Porto ha lasciato “vivi” gli uomini di Stefano Pioli, che sono comunque sull’orlo del baratro a causa delle tre precedenti sconfitte. Servirebbe una grande impresa a Madrid per riaprire i giochi (anche un pareggio non servirebbe a nulla), sarà possibile vivere al Wanda Metropolitano una notte degna del grande passato del Milan in Champions League?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA: GIRONI, PARTITE E ORARI

GIRONE A

ore 21.00

Manchester City Psg

Bruges Lipsia

CLASSIFICA: Manchester City 9; Psg 8; Bruges 4; Lipsia 1.

GIRONE B

ore 21.00

Liverpool Porto

Atletico Madrid Milan

CLASSIFICA: Liverpool 12; Porto 5; Atletico Madrid 4; Milan 1.

GIRONE C

ore 18.45

Besiktas Ajax

ore 21.00

Sporting Lisbona Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Ajax 12; Borussia Dortmund 6; Sporting Lisbona 6; Besiktas 0.

GIRONE D

ore 18.45

Inter Shakhtar Donetsk

ore 21.00

Sheriff Tiraspol Real Madrid

CLASSIFICA: Real Madrid 9; Inter 7; Sheriff Tiraspol 6; Shakhtar Donetsk 1.



