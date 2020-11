Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (25 novembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RIVINCITE DI ATALANTA E INTER?

Oggi, mercoledì 25 novembre, saranno ancora protagonisti i risultati Champions League per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021, che è tornata in scena questa settimana dopo la pausa per le Nazionali e adesso vivrà il ritorno in una tripletta consecutiva come quella che ha condensato l’andata, per completare il tutto come da tradizione entro metà dicembre nonostante la partenza in ritardo dovuta all’emergenza Coronavirus. Nello spazio di due settimane dunque tutto si deciderà e già con gli incontri di oggi potremo capire molto di più su quello che ci potrà attendere. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore completeranno il quadro dei risultati Champions League per la quarta giornata della fase a gironi. Alle ore 18.55 avremo Borussia Monchengladbach-Shakhtar Donetsk per il giorne B e Olympiacos-Manchester City per il girone C. Ecco invece alle ore 21.00 come di consueto le altre sei partite: nel girone A Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca e Bayern Monaco-Salisburgo; Inter-Real Madrid per il girone B; Marsiglia-Porto per quanto riguarda il girone C e infine per il girone D Ajax-Midtjylland e Liverpool-Atalanta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Atalanta e Inter. Due grandi sfide attendono le squadre nerazzurre, sperando che l’esito sia ben diverso rispetto alle partite d’andata. La Dea di Gian Piero Gasperini infatti a Bergamo aveva incassato una pesante batosta contro il Liverpool e adesso è attesa ad Anfield: trasferta affascinante anche in assenza di tifosi, ma sarà difficile tornare a casa con un risultato positivo, che sarebbe assai prezioso in quella che dovrebbe essere la corsa con l’Ajax per il secondo posto. Indecifrabile invece è il girone dell’Inter, in cui nelle prime tre giornate è già successo di tutto, tranne vittorie per i nerazzurri che sono infatti ultimi con due punti. La situazione tuttavia non è compromessa, ovviamente a patto che la squadra di Antonio Conte cominci a vincere: quale occasione migliore di una grande classica come Inter Real Madrid? Attenzione però, perché un risultato negativo potrebbe avvicinare l’eliminazione, rendendo difficile anche raggiungere il terzo posto…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21.00

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca

Bayern Monaco-Salisburgo

Classifica: Bayern 9; Atletico Madrid 4; Lokomotiv Mosca 2; Salisburgo 1.

GIRONE B

Ore 18.55

Borussia Monchengladbach-Shakhtar Donetsk

Ore 21.00

Inter-Real Madrid

Classifica: Borussia Monchengladbach 5; Shakhtar, Real Madrid 4; Inter 2.

GIRONE C

Ore 18.55

Olympiacos-Manchester City

Ore 21.00

Marsiglia-Porto

Classifica: Manchester City 9; Porto 6; Olympiacos 3; Marsiglia 0.

GIRONE D

Ore 21.00

Ajax-Midtjylland

Liverpool-Atalanta

Classifica: Liverpool 9; Ajax, Atalanta 4; Midtjylland 0.



