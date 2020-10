Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (27 ottobre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A INTER E ATALANTA

Prosegue senza soste la Champions League, che è iniziata in ritardo causa Covid e adesso prova a forzare le tappe sperando che tutto vada bene nei prossimi mesi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia anche oggi e domani per quanto riguarda la seconda giornata dei gironi, che poi scenderanno in campo anche settimana prossima per una tripletta che sarà ripetuta anche dopo la sosta di metà novembre, per completare il tutto come da tradizione entro metà dicembre. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo A avremo alle ore 18.55 Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco e alle ore 21.00 Atletico Madrid-Salisburgo; doppia fascia anche nel girone B, che ci proporrà alle ore 18.55 Shakhtar Donetsk-Inter e alle ore 21.00 Borussia Monchengladbach-Real Madrid; appuntamento solo alle ore 21.00 invece per il girone C con Marsiglia-Manchester City e Porto-Olympiacos e anche per il girone D, che alle ore 21.00 dunque ci proporrà Atalanta-Ajax e Liverpool-Midtjylland.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Inter e Atalanta, che scenderanno in campo oggi. I nerazzurri milanesi arrivano da un pareggio casalingo contro il Borussia Monchengladbach in un girone che ha già sconvolto le gerarchie della vigilia anche a causa del successo dello Shakhtar Donetsk in casa del Real Madrid. Adesso Antonio Conte è atteso dalla trasferta in Ucraina, che è già diventata delicatissima, ma è pure vero che poco più di due mesi fa l’Inter vinse 5-0 in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar: anche in proporzioni diverse, sarebbe però fondamentale replicare quella vittoria. L’Atalanta invece arriva dalla bella vittoria contro il Midtjylland e ora ospiterà l’Ajax con i galloni della favorita: mica male contro una big storica del calcio europeo, che soli due anni fa tra l’altro raggiunse la semifinale di Champions League. La Dea però ormai ha scalato le gerarchie e vuole continuare a volare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.55

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco

Ore 21.00

Atletico Madrid-Salisburgo

Classifica: Bayern 3; Lokomotiv, Salisburgo 1; Atletico 0.

GIRONE B

Ore 18.55

Shakhtar Donetsk-Inter

Ore 21.00

Borussia Monchengladbach-Real Madrid

Classifica: Shakhtar 3; Borussia, Inter 1; Real Madrid 0.

GIRONE C

Ore 21.00

Marsiglia-Manchester City

Porto-Olympiacos

Classifica: Manchester City, Olympiacos 3; Porto, Marsiglia 0.

GIRONE D

Ore 21.00

Atalanta-Ajax

Liverpool-Midtjylland

Classifica: Atalanta, Liverpool 3; Ajax, Midtjylland 0.



