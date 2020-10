Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (28 ottobre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: E’ IL GIORNO DI LAZIO E JUVENTUS!

Prosegue anche oggi, mercoledì 28 ottobre, la Champions League 2020-2021 che è iniziata in ritardo causa Covid e adesso prova a forzare le tappe: ecco dunque che i risultati Champions League ci stanno tenendo compagnia anche questa settimana per quanto riguarda la seconda giornata dei gironi, che poi scenderanno in campo anche settimana prossima per una tripletta che sarà ripetuta anche dopo la sosta di metà novembre, per completare il tutto come da tradizione entro metà dicembre. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore completeranno il quadro dei risultati Champions League per la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo E avremo alle ore 18.55 Krasnodar-Chelsea e alle ore 21.00 Siviglia-Rennes; doppia fascia anche nel girone H, che ci proporrà alle ore 18.55 Basaksehir-Psg e alle ore 21.00 Manchester United-Lipsia; appuntamento solo alle ore 21.00 invece per il girone F con Bruges-Lazio e Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo e anche per il girone G, che alle ore 21.00 dunque ci proporrà Ferencvaros-Dinamo Kiev e Juventus-Barcellona.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Lazio e Juventus. Per quanto riguarda i bianconeri a dire il vero l’interesse sarà globale, perché non c’è alcun dubbio sul fatto che Juventus-Barcellona sia si gran lunga il match clou di questo mercoledì sera di Champions League. Il debutto è stato ottimo per entrambe le compagini, con la preziosa vittoria della Juventus sul campo della Dinamo Kiev e il netto successo casalingo del Barcellona ai danni del Ferencvaros, in un contesto generale che tuttavia non è esaltante per i bianconeri (tre pareggi consecutivi in campionato) e addirittura pessimi per i catalani, turbati da una lotta “politica” che sta avendo pesanti ripercussioni anche in campo, come dimostra la sconfitta casalinga di sabato nel Clasico. Almeno per una sera però tutto andrà messo in secondo piano, perché Juventus-Barcellona è una di quelle partita che fanno la storia anche ai gironi. Quanto alla Lazio, la trasferta a Bruges sarà meno accattivante ma vale moltissimo: dopo il bel successo contro il Borussia Dortmund, una nuova vittoria lancerebbe Simone Inzaghi in fuga verso la qualificazione agli ottavi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 18.55

Krasnodar-Chelsea

Ore 21.00

Siviglia-Rennes

Classifica: Krasnodar, Rennes, Chelsea, Siviglia 1.

GIRONE F

Ore 21.00

Bruges-Lazio

Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo

Classifica: Lazio, Bruges 3; Borussia, Zenit 0.

GIRONE G

Ore 21.00

Ferencvaros-Dinamo Kiev

Juventus-Barcellona

Classifica: Barcellona, Juventus 3; Ferencvaros, Dinamo Kiev 0.

GIRONE H

Ore 18.55

Basaksehir-Psg

Ore 21.00

Manchester United-Lipsia

Classifica: Lipsia, Manchester United 3; Psg, Basaksehir 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA