Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (3 novembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI IN CAMPO ATALANTA E INTER

Tornano protagonisti i risultati Champions League, perché la massima competizione europea per club si accinge a scendere in campo per la terza settimana consecutiva. D’altronde la Champions League edizione 2020-2021 è iniziata in ritardo causa Covid e adesso prova a forzare le tappe sperando che tutto vada bene nei prossimi mesi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia anche oggi e domani per quanto riguarda la terza giornata dei gironi, per completare una tripletta che sarà ripetuta anche dopo la sosta di metà novembre, per terminare i gironi come da tradizione entro metà dicembre. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la terza giornata della fase a gironi. Nel gruppo A avremo alle ore 18.55 Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid e alle ore 21.00 Salisburgo-Bayern Monaco; doppia fascia anche nel girone B, che ci proporrà alle ore 18.55 Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach e alle ore 21.00 Real Madrid-Inter; appuntamento solo alle ore 21.00 invece per il girone C con Manchester City-Olympiacos e Porto-Marsiglia e anche per il girone D, che alle ore 21.00 dunque ci proporrà Atalanta-Liverpool e Midtjylland-Ajax.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Inter e Atalanta, che d’altronde vivranno una serata di lusso contro avversarie di assoluto prestigio. Real Madrid-Inter è la storia del calcio europeo, ma stasera Zinedine Zidane e Antonio Conte dovranno pensare alla stretta attualità, perché la classifica del girone B è diventata complicata sia per il Real Madrid sia per l’Inter. I nerazzurri sperano di non dover rimpiangere i due punti persi settimana scorsa in Ucraina, al termine di una partita francamente dominata in casa dello Shakhtar, ma senza mai trovare la via della rete per un pareggio 0-0 che ha avuto il sapore della vittoria buttata più che del punto guadagnato. L’Atalanta invece si godrà una partita memorabile con il Liverpool e peccato che a Bergamo come ovunque ci siano le porte chiuse: i Reds al Gewiss Stadium, per di più con la consapevolezza che la missione non sarà del tutto impossibile. Quattro punti sono già in cascina, la rimonta contro l’Ajax è stato un segnale di personalità oltre che di bel gioco e non ci sarà nulla da perdere contro Klopp: sognare non costa nulla…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.55

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

Ore 21.00

Salisburgo-Bayern Monaco

Classifica: Bayern 6; Atletico 3; Salisburgo, Lokomotiv 1.

GIRONE B

Ore 18.55

Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach

Ore 21.00

Real Madrid-Inter

Classifica: Shakhtar 4; Inter, Borussia 2; Real Madrid 1.

GIRONE C

Ore 21.00

Manchester City-Olympiacos

Porto-Marsiglia

Classifica: Manchester City 6; Olympiacos, Porto 3; Marsiglia 0.

GIRONE D

Ore 21.00

Atalanta-Liverpool

Midtjylland-Ajax

Classifica: Liverpool 6; Atalanta 4; Ajax 1; Midtjylland 0.



