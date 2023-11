RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Il girone di ferro, diretta gol live score (oggi 7 novembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GIRONE DI FERRO

Naturalmente nei risultati di Champions League per le partite di oggi bisogna parlare del girone F, che è quello del Milan e che, come si sarebbe potuto prevedere ai tempi del sorteggio, si sta rivelando davvero complesso. I rossoneri hanno 2 punti, frutto dei pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund: non hanno ancora segnato e sono ultimi in classifica, a poche ore dal match di San Siro contro un Psg che, grazie al rotondo successo al Parco dei Principi, si è ripreso la prima posizione. Psg che era stato battuto nettamente a St. James’ Park dallo straripante Newcastle.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: crollo rossonero! (25 ottobre 2023)

I Magpies tuttavia non si sono confermati nel secondo match consecutivo in casa, hanno più o meno dominato ma sono caduti contro il Borussia Dortmund. Dunque adesso la classifica del gruppo F ci dice che il Psg comanda con 6 punti davanti a tedeschi e inglesi; il Milan chiude il gruppo e ha necessariamente bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi, anche battere il Paris Saint Germain comunque potrebbe non bastare perché in questo gruppo F può davvero succedere di tutto, ora vedremo innanzitutto quali saranno i risultati di Champions League per questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score: Napoli corsaro a Berlino! (24 ottobre 2023)

ECCO LA QUARTA GIORNATA!

Per i risultati di Champions League si torna a giocare martedì 7 novembre, con le partite che sono valide per la quarta giornata: inizia dunque il ritorno nei vari gironi, questa sera coinvolti i gruppi E, F, G e H e come sempre avremo due match alle ore 18:45 (si tratta di Borussia Dortmund Newcastle e Shakhtar Barcellona) e sei alle ore 21:00, vale a dire Atletico Madrid Celtic, Lazio Feyenoord, Milan Psg, Manchester City Young Boys, Stella Rossa Lipsia e Porto Anversa. Le partite, così dice il regolamento, sono le stesse andate in scena due settimane fa, naturalmente a campi invertiti; già oggi potremmo poi avere le prime qualificate agli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Lazio sì, Milan... nì! (4 ottobre 2023)

La più vicina, stando alle classifiche attuali portate in dote dai risultati di Champions League, è il Manchester City: gli inglesi infatti hanno sempre vinto nei primi tre impegni e questa sera ospitano lo Young Boys, che ha un punto e si gioca con la Stella Rossa la prosecuzione del cammino europeo in Europa League. Ci crede anche il Barcellona, che sarebbe aritmeticamente agli ottavi vincendo contro lo Shakhtar Donetsk; poi chiaramente dovremo fare un focus sulle due italiane coinvolte in campo, e dunque con i risultati di Champions League avviciniamoci ulteriormente a questa quarta giornata dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alla serata dedicata ai risultati di Champions League. Lazio e Milan cercano una vittoria che avvicini l’obiettivo degli ottavi: compito al momento più abbordabile per i biancocelesti, che ospitano il Feyenoord e possono già scavalcarlo in classifica dovendo però stare attenti a non sottovalutare la squadra olandese, che due settimane fa ha dominato al De Kuip. Contro il Celtic, l’Atletico Madrid dovrebbe sulla carta scappare nella classifica del gruppo E e dunque Lazio e Feyenoord teoricamente si giocano il secondo posto; vedremo, Maurizio Sarri deve riscattare la sconfitta in campionato maturata a Bologna.

Per il Milan lo scenario è più complesso: in tre partite i rossoneri non hanno mai vinto e hanno zero gol segnati, soprattutto il gruppo F è assolutamente equilibrato perché nell’ultimo turno il Borussia Dortmund ha vinto a Newcastle rimescolando le carte. Diventa fondamentale, per i rossoneri, battere il Psg a San Siro nella serata del ritorno di Gianluigi Donnarumma, in campionato però il Milan ha perso in casa contro l’Udinese e dunque non si presenta nel migliore dei modi ad un appuntamento importantissimo con i risultati di Champions League. Non ci resta ora che valutare quello che succederà sui campi, a cominciare ovviamente dalle prime due partite in programma questo martedì.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 4^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 21:00 Atletico Madrid Celtic

Ore 21:00 Lazio Feyenoord

CLASSIFICA: Feyenoord 6, Atletico Madrid 5, Lazio 4, Celtic 1

GRUPPO F

Ore 18:45 Borussia Dortmund Newcastle

Ore 21:00 Milan Psg

CLASSIFICA: Psg 6, Borussia Dortmund 4, Newcastle 4, Milan 2

GRUPPO G

Ore 21:00 Manchester City Young Boys

Ore 21:00 Stella Rossa Lipsia

CLASSIFICA: Manchester City 9, Lipsia 6, Stella Rossa 1, Young Boys 1

GRUPPO H

Ore 18:45 Shakhtar Barcellona

Ore 21:00 Porto Anversa

CLASSIFICA: Barcellona 9, Porto 6, Shakhtar 3, Anversa 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA