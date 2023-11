RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ La crisi del Benfica! Diretta gol live score (oggi 8 novembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA CRISI

Sicuramente nei risultati di Champions League per le partite di questa sera spicca in negativo il Benfica: la squadra portoghese l’anno scorso aveva avuto un grande percorso nel torneo, vincendo il gruppo H nel quale erano presenti Psg (doppio pareggio) e Juventus (doppia vittoria) e poi riuscendo ad arrivare sino ai quarti di finale (eliminando il Bruges con un 7-1 complessivo) dove si era fermata di fronte all’Inter. Quest’anno il Benfica era inserito in un girone decisamente più abbordabile, nel quale avrebbe dovuto giocarsi il primo posto in classifica con l’Inter; invece le Super Aquile fin qui hanno sempre perso, cadendo prima al Da Luz contro il Salisburgo e poi cedendo anche ai nerazzurri e alla Real Sociedad.

Non solo: dopo le prime tre giornate dei gironi, i risultati di Champions League ci hanno detto che Benfica e Milan sono state le uniche due squadre a non riuscire a segnare: un dato ancor più negativo per una squadra che è lontana parente di quella che si era presentata come temibilissima outsider. La qualificazione agli ottavi sembra ormai fuori portata: ci sono precedenti (Newcastle e Atalanta) che fanno ben sperare ma il Benfica dovrebbe sempre vincere da qui al termine del gruppo D e sperare in altri risultati di Champions League favorevoli, a questo punto la retrocessione in Europa League, per poi giocarsela concretamente, appare lo scenario più realistico per i lusitani. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO INTER E NAPOLI!

La seconda parte della quarta giornata ci fa compagnia con i risultati di Champions League: mercoledì 8 novembre si torna in campo per le partite che sono valide per i gironi A, B, C e D e che sono le stesse di due settimane fa, ovviamente a campi invertiti. Si comincia come sempre con due gare alle ore 18:45, questa volta Napoli Union Berlino e Real Sociedad Benfica; alle ore 21:00 vivremo invece Bayern Galatasaray, Copenaghen Manchester United, Arsenal Siviglia, Psv Lens, Real Madrid Braga e Salisburgo Inter. Dunque, dopo Lazio e Milan tocca a Napoli e Inter: le due italiane sono messe molto bene nelle classifiche dei gironi e puntano con decisione a qualificarsi agli ottavi.

I partenopei hanno raccolto due vittorie non troppo brillanti per gioco espresso, ma fondamentali per tenere il secondo posto nel gruppo C e staccare idealmente il Braga, questa sera impegnato contro il Real Madrid a punteggio pieno; l’Inter invece, dopo il pareggio di San Sebastian, ha saputo battere un Benfica in crisi e il Salisburgo, e già questa sera potrebbe fare un passo avanti decisivo verso gli ottavi come del resto il Napoli. Scopriremo tutto tra poco quando si comincerà a giocare per i risultati di Champions League, per il momento facciamo qualche altro rapido approfondimento sui temi principali di questo mercoledì sera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Sono parecchi i temi interessanti portati in dote dai risultati di Champions League per questa sera: abbiamo parlato delle due italiane, adesso dobbiamo dire che in questi quattro gironi le squadre a punteggio pieno sono Bayern e Real Madrid che dunque hanno una gran bella occasione per prendersi gli ottavi con due giornate di anticipo, anche se almeno i bavaresi dovranno sperare in un risultato favorevole sull’altro campo dove il Manchester United, ancora vivo grazie a Harry Maguire e André Onana, va a caccia della seconda vittoria consecutiva contro un Copenaghen che però potrebbe clamorosamente trovarsi secondo in classifica al termine della serata.

Nel gruppo B invece tutto ancora in divenire: comanda l’Arsenal ma il Lens rimane lì, in ritardo Psv e Siviglia che comunque possono ancora qualificarsi agli ottavi. Per quanto riguarda le squadre in crisi, certamente va detto di un Benfica irriconoscibile rispetto al gruppo che l’anno scorso aveva raggiunto i quarti di finale nei risultati di Champions League; il già citato Manchester United, che ha raccolto una preziosissima vittoria in Premier League all’ultimo respiro, ha la possibilità di rimettersi in carreggiata ma non può assolutamente sbagliare la trasferta nella capitale danese. Tra poco dunque scopriremo tutto sul mercoledì dedicato ai risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Bayern Galatasaray

Ore 21:00 Copenaghen Manchester United

CLASSIFICA: Bayern 9, Galatasaray 4, Manchester United 3, Copenaghen 1

GIRONE B

Ore 21:00 Arsenal Siviglia

Ore 21:00 Psv Lens

CLASSIFICA: Arsenal 6, Lens 5, Siviglia 2, Psv 2

GIRONE C

Ore 18:45 Napoli Union Berlino

Ore 21:00 Real Madrid Braga

CLASSIFICA: Real Madrid 9, Napoli 6, Braga 3, Union Berlino 0

GIRONE D

Ore 18:45 Real Sociedad Benfica

Ore 21:00 Salisburgo Inter

CLASSIFICA: Real Sociedad 7, Inter 7, Salisburgo 3, Benfica 0











