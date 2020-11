Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (4 novembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO LAZIO E JUVENTUS

Prosegue anche oggi, mercoledì 4 novembre, la Champions League 2020-2021 che è iniziata in ritardo causa Covid e adesso forza le tappe: ecco dunque che i risultati Champions League ci stanno tenendo compagnia anche questa settimana per quanto riguarda la terza giornata dei gironi, la quale completa una tripletta consecutiva che ha condensato l’andata e che sarà ripetuta anche dopo la sosta di metà novembre, per completare il tutto come da tradizione entro metà dicembre. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore completeranno il quadro dei risultati Champions League per la terza giornata della fase a gironi. Nel gruppo F avremo alle ore 18.55 Zenit San Pietroburgo-Lazio e alle ore 21.00 Bruges-Borussia Dortmund; doppia fascia anche nel girone H, che ci proporrà alle ore 18.55 Basaksehir-Manchester United e alle ore 21.00 Lipsia-Psg; appuntamento solo alle ore 21.00 invece per il girone E con Chelsea-Rennes e Siviglia-Krasnodar e anche per il girone G, che alle ore 21.00 dunque ci proporrà Barcellona-Dinamo Kiev e Ferencvaros-Juventus.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Lazio e Juventus. I primi a scendere in campo saranno i biancocelesti, attesi infatti dalla trasferta in Russia per affrontare lo Zenit San Pietroburgo ancora fermo a quota zero punti. Simone Inzaghi ha dunque l’occasione di distanziare in modo forse definitivo una rivale blindando come minimo il terzo posto ma puntando ovviamente agli ottavi dopo la bellissima vittoria contro il Borussia Dortmund e un pareggio non scontato a Bruges, considerate le gravi dificoltà vissute dalla Lazio settimana scorsa. La Juventus invece è reduce dalla brutta sconfitta casalinga con il Barcellona, tuttavia il girone dei bianconeri sembra spaccato in due fra le big e le outsider e dunque una vittoria oggi in Ungheria contro il Ferencvaros dovrebbe già valere l’ipoteca sugli ottavi, che d’altro canto per una squadra come la Juventus sono l’obiettivo minimo in Champions League. Sarebbe anche la seconda vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, il che farebbe molto bene ad Andrea Pirlo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 3^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21.00

Chelsea-Rennes

Siviglia-Krasnodar

Classifica: Chelsea, Siviglia 4; Rennes, Krasnodar 1.

GIRONE F

Ore 18.55

Zenit San Pietroburgo-Lazio

Ore 21.00

Bruges-Borussia Dortmund

Classifica: Lazio, Bruges 4; Borussia 3; Zenit 0.

GIRONE G

Ore 21.00

Barcellona-Dinamo Kiev

Ferencvaros-Juventus

Classifica: Barcellona 6; Juventus 3; Ferencvaros, Dinamo Kiev 1.

GIRONE H

Ore 18.55

Basaksehir-Manchester United

Ore 21.00

Lipsia-Psg

Classifica: Manchester United 6; Lipsia, Psg 3; Basaksehir 0.



