RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ City e Lipsia agli ottavi, diretta gol live score (28 novembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GIÀ AGLI OTTAVI

Studiando meglio il quadro dei risultati di Champions League per questo martedì, scopriamo che le squadre già qualificate agli ottavi di finale sono appena due. Dato ancor più curioso, entrambe sono nel girone G: Manchester City e Lipsia hanno pienamente rispettato il pronostico e hanno fatto il vuoto nei confronti di Young Boys e Stella Rossa, avversarie che già alla vigilia non erano accreditate di chissà quale competitività. Le cose sono andate proprio in questo modo: il Manchester City ha sempre vinto sfatando anche il tabù della Red Bull Arena dove non aveva mai colto successi, il Lipsia a parte il ko contro gli inglesi ha avuto un percorso netto.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score: Inter agli ottavi! (oggi 8 novembre 2023)

A spingere i tedeschi verso gli ottavi con due giornate di anticipo è stato il pareggio tra Stella Rossa e Young Boys nella partita di andata: serbi e svizzeri adesso si giocheranno la possibilità di proseguire il percorso europeo dai playoff di Europa League, a Pep Guardiola e il suo Manchester City basta un pareggio per blindare il primo posto nel girone e avere così, almeno sulla carta, un incrocio più morbido quando si comincerà a giocare nella fase ad eliminazione diretta. Vedremo allora cosa porteranno in dote i risultati di Champions League anche in questo gruppo G, quello che si è risolto prima di tutti tra i quattro coinvolti questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: volano Lazio e Milan! (oggi 7 novembre 2023)

TOCCA A LAZIO E MILAN!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia con le partite che martedì 28 novembre si giocano per la quinta e penultima giornata della prima fase: avremo in campo i gironi E, F, G e H e attenzione alle ore 18:45, perché tra le prime due partite della serata c’è anche Lazio Celtic con la quale i biancocelesti possono prendersi la qualificazione aritmetica agli ottavi, per poi giocarsi il primo posto al Wanda Metropolitano con un Atletico Madrid impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord, nella fascia oraria delle ore 21:00 che ospiterà sei gare, tra cui anche Milan Borussia Dortmund.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: crollo rossonero! (25 ottobre 2023)

Dopo tre partite senza gol, i rossoneri hanno sfoderato una grande prestazione e si sono rimessi totalmente in corsa per gli ottavi: attualmente il loro destino dipende anche dalle altre partite, a cominciare da Psg Newcastle il cui risultato naturalmente influirà sulle possibilità di un Diavolo che, vada come vada, stasera non potrà comunque festeggiare con un turno di anticipo ma può certamente mettersi in una posizione di vantaggio in vista dell’ultimo turno, quando andrà al St. James’ Park. Ora studiamo altri temi legati a questa intrigante serata dedicata ai risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League inaugurano dunque la settimana con gli impegni di Lazio e Milan: i biancocelesti sono stati bravi a battere il Feyenoord all’Olimpico, la differenza reti nella doppia sfida diretta rimane a favore degli olandesi ma potrebbe non essere un fattore. In caso di vittoria sul Celtic (ultimo e già eliminato, ma con speranze flebili di andare in Conference League) e contemporaneo successo dell’Atletico Madrid al De Kuip, la Lazio sarebbe agli ottavi con una giornata di anticipo: grande merito di questo andrebbe ai gol di Provedel (incredibile) e Pedro nelle prime due giornate, che portato in dote 3 punti in più che sono ora fondamentali nel percorso.

Il Milan come detto non si può qualificare, ma può mettersi al secondo posto se non addirittura al primo: battere il Borussia Dortmund significherebbe avere sì il destino tra le mani a Newcastle, in caso di vittoria del Psg i Magpies non costituirebbero più un problema ma stuzzica l’ipotesi di salire in testa alla classifica del gruppo F, cosa che sarebbe possibile – con la vittoria rossonera – se al Parco dei Principi finisse anche solo pari. Dal baratro al primato in soli 180 minuti, ma questi sono i risultati di Champions League e stasera potrebbe andare anche meglio…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 18:45 Lazio Celtic

Ore 21:00 Feyenoord Atletico Madrid

CLASSIFICA: Atletico Madrid 8, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1

GIRONE F

Ore 21:00 Milan Borussia Dortmund

Ore 21:00 Psg Newcastle

CLASSIFICA: Borussia Dotrmund 7, Psg 6, Milan 5, Newcastle 4

GIRONE G

Ore 21:00 Manchester City Lipsia

Ore 21:00 Young Boys Stella Rossa

CLASSIFICA: Manchester City 12, Lipsia 9, Stella Rossa 1, Young Boys 1

GIRONE H

Ore 18:45 Shakhtar Anversa

Ore 21:00 Barcellona Porto

CLASSIFICA: Barcellona 9, Porto 9, Shakhtar 6, Anversa 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA