Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, 6^ giornata gironi

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A JUVENTUS E LAZIO

Con i risultati di Champions League per le partite di martedì 8 dicembre apriamo il capitolo sull’ultima giornata della fase a gironi: abbiamo già qualche verdetto circa le squadre qualificate agli ottavi ma ne stiamo aspettando altri, dobbiamo anche valutare quali società proseguiranno la loro corsa in Europa League e allora vale la pena introdurre subito il calendario del giorno, che come di consueto si aprirà alle ore 18:55 con due anticipi, che saranno Lazio Bruges e Zenit Borussia Dortmund per il gruppo F (giustamente viene garantita la contemporaneità all’interno dei gironi). Alle ore 21:00 si giocheranno invece Chelsea Krasnodar e Rennes Siviglia per il gruppo E; Barcellona Juventus e Dinamo Kiev Ferencvaros per il gruppo G; Lipsia Manchester United e Psg Basaksehir per il gruppo H. Come andranno le cose con questi risultati di Champions League? Lo scopriremo tra qualche ora, intanto possiamo fare una breve valutazione circa i temi principali legati alle sfide e al contesto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Champions League del martedì, iniziamo con il parlare delle due squadre italiane: la Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo, adesso va a caccia del primo posto nel girone ma, per strapparlo al Barcellona, in virtù dello 0-2 incassato a Torino dovrà necessariamente vincere con almeno tre gol di scarto, oppure due ma segnandone appena tre. Impresa difficile: anche se i blaugrana in campionato non hanno ancora trovato il passo e sono in forte crisi, in Champions League hanno sempre vinto. Per la Lazio si tratta di centrare ancora la qualificazione, ma se non altro la strada è spianata: basterà non perdere all’Olimpico contro il Bruges che ha 2 punti di ritardo, i biancocelesti potrebbero anche prendersi il primo posto nel girone qualora dovessero fare almeno un punto in più del Borussia Dortmund, impegnato sul campo di uno Zenit che, già eliminato, è stato tra le delusioni del primo turno. Mentre nel gruppo E è già tutto deciso, nel gruppo H ogni singolo gol che arriverà dalla serata potrebbe cambiare interamente lo scenario: non resta allora che vivere con attesa questi risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE:6^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 21:00 Chelsea Krasnodar

Ore 21:00 Rennes Siviglia

CLASSIFICA: CHELSEA 13, SIVIGLIA 10, Krasnodar 4, Rennes 1

GRUPPO F

Ore 18:55 Lazio BrugesRisultati

Ore 18:55 Zenit Borussia Dortmund

CLASSIFICA: BORUSSIA DORTMUND 10, Lazio 9, Bruges 7, Zenit 1

GRUPPO G

Ore 21:00 Barcellona Juventus

Ore 21:00 Dinamo Kiev Ferencvaros

CLASSIFICA: BARCELLONA 15, JUVENTUS 12, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1

GRUPPO H

Ore 21:00 Lipsia Manchester United

Ore 21:00 Psg Basaksehir

CLASSIFICA: Psg 9, Manchester United 9, Lipsia 9, Basaksehir 3



