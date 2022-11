RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Girone D incerto, diretta gol live score

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SUL GRUPPO D

La situazione che i risultati di Champions League ci presentano per il gruppo D è davvero straordinaria, perché tutta in divenire: attualmente il Tottenham comanda la classifica con 8 punti, seconda posizione per Sporting Lisbona e Eintrracht che si affrontano all’Alvalade, segue il Marsiglia con 6 punti. L’Olympique sarebbe agli ottavi vincendo: scavalcherebbe gli Spurs e una tra lusitani e tedeschi, e qui bisogna dire che il pareggio favorirebbe lo Sporting Lisbona che all’andata ha vinto 3-0 la sfida diretta in Germania.

Naturalmente c’è la possibilità di un arrivo di tre squadre a pari punti, con la sconfitta del Tottenham e il pareggio in Portogallo: con il Marsiglia primo nella classifica del girone, a qualificarsi agli ottavi sarebbe lo Sporting che avrebbe 8 punti nella classifica avulsa, poi il Tottenham si prenderebbe il pass per andare in Europa League e l’Eintracht sarebbe eliminato, visto che al momento nelle sfide con le altre due squadre ha raccolto solo un pareggio interno contro gli Spurs. Insomma: situazione bellissima, staremo a vedere come sarà definita dai risultati di Champions League per questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

SI CHIUDONO I GIRONI!

Martedì 1 novembre inizia l’ultimo turno dei gironi, dunque per i risultati di Champions League saremo in campo nella 6^ giornata e avremo la prima parte del quadro delle qualificate agli ottavi. Alcune le conosciamo, anzi a dire la verità quasi tutte; ne stiamo per parlare, ma intanto bisogna dire che entrambi gli “anticipi” delle ore 18:45 riguardano il gruppo B e si tratta di Porto Atletico Madrid e Bayer Leverkusen Porto. Poi, spazio alle sei partite delle ore 21:00 tra cui ovviamente Liverpool Napoli e Bayern Inter: entrambe le nostre rappresentanti sono qualificate agli ottavi, il Napoli deve blindare il primo posto nel girone mentre l’Inter è già sicura della seconda piazza.

Per il resto, come detto, da definire c’è soltanto l’intricatissima situazione nel gruppo D: ciascuna delle squadre coinvolte ha la possibilità di prendersi il prossimo turno con tanto di primo posto, questo anche a causa del Var che ha fatto infuriare Antonio Conte negando al Tottenham la possibilità di qualificarsi con una giornata di anticipo. Vivremo dunque una serata interessante per quanto riguarda i risultati di Champions League, e proveremo anche a capire come cambieranno le classifiche visto che, in sede di sorteggio per gli ottavi di finale, arrivare primi o secondi potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League ci presentano un quadro, per questa sera, nel quale la situazione è sostanzialmente definita. Napoli, Liverpool, Bruges (clamorosa sorpresa), Porto, Bayern e Inter sono già qualificate agli ottavi, di queste squadre però soltanto quella bavarese ha già blindato il primo posto nel girone. Quasi fatta per il Napoli, che è a punteggio pieno e difende il 4-1 con cui aveva schiantato il Liverpool al Maradona (dunque potrebbe anche perdere con due gol di scarto, o 1-4 avendo una differenza reti che resterebbe superiore).

Da definire invece le posizioni tra Bruges e Porto, i belgi per blindare la vittoria nel gruppo B avranno bisogno che i Dragoni non battano il Bayer Leverkusen oppure della vittoria contro l’Atletico Madrid, sapendo che Aspirine e Colchoneros si giocano il pass per andare in Europa League. Nel gruppo D come detto è tutto in divenire: attualmente agli ottavi andrebbero Tottenham e Sporting Lisbona, ma il Marsiglia si qualificherebbe battendo gli Spurs al Vélodrome e Conte dovrebbe a quel punto sperare in un pareggio all’Alvalade, ma gli scenari di classifica sono davvero tanti a seconda di come finiranno queste due partite. Tra poco per i risultati di Champions League si torna a giocare, vedremo allora quello che succederà sugli otto campi coinvolti…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Liverpool Napoli

Ore 21:00 Rangers Ajax

CLASSIFICA: Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0

GRUPPO B

Ore 18:45 Porto Atletico Madrid

Ore 18:45 Bayer Leverkusen Porto

CLASSIFICA: Bruges 10, Porto 9, Atletico Madrid 5, Bayer Leverkusen 4

GRUPPO C

Ore 21:00 Bayern Inter

Ore 21:00 Viktoria Plzen Barcellona

CLASSIFICA: Bayern 15, Inter 10, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Sporting Lisbona Eintracht

Ore 21:00 Marsiglia Tottenham

CLASSIFICA: Tottenham 8, Sporting Lisbona 7, Eintracht 7, Marsiglia 6











