Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C, D

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI TOCCA A INTER E ATALANTA

La seconda parte dei risultati di Champions League per il primo turno della fase a gironi va in scena mercoledì 21 ottobre: se ieri era stato il turno di Juventus e Lazio, oggi tocca ad Atalanta e Inter che tornano a giocare nella competizione ad un anno di distanza, con le stesse ambizioni ma reduci da risultati diversi. Intanto dobbiamo dire che ancora una volta, come abbiamo già visto martedì e secondo una novità introdotta la scorsa stagione, ci saranno due anticipi delle ore 18:55 e in questo caso si tratta di Salisburgo-Lokomotiv Mosca e Real Madrid-Shakhtar; alle ore 21:00 scatta invece il resto del programma e le partite sono Bayern-Atletico Madrid, Inter-Borussia Monchengladbach, Olympiacos-Olympique Marsiglia, Manchester City-Porto, Ajax-Liverpool e Midtjylland-Atalanta. Diciamo subito che le due italiane non sono state troppo fortunate nel sorteggio, anche se entrambe hanno ottime possibilità di passare il turno e volare agli ottavi di finale; per il resto si tratta di capire quello che succederà in campo e quali saranno le prime classifiche dei gironi A, B, C e D dopo queste partite, ora prima di lasciare la parola ai risultati di Champions League proviamo a tracciare qualche tema legato alla serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Per i risultati di Champions League tornano a giocare Atalanta e Inter: nella bolla di Lisbona la Dea ha sfiorato una clamorosa semifinale arrivandoci a pochi minuti, rimontata dal Psg nel finale di una partita nella quale ha sofferto tanto ma che stava portando a casa. Ambizioni rinnovate, la difficoltà del girone dipenderà dal valore di un Ajax che anche quest’estate ha perso elementi pregiati della sua rosa e come sempre deve valutare i suoi nuovi giovani del vivaio, al momento non sembra ci siano le basi per ripetere l’impresa del 2019 ma anche questo è un grosso punto di domanda. L’Inter in Portogallo non ci è mai arrivata, perché già a dicembre si era trovata in Europa League: la squadra di Antonio Conte ha sfruttato alla grande l’occasione riuscendo a raggiungere la finale di Europa League, ma l’ha persa contro il Siviglia. Se non altro i nerazzurri sono tornati a vivere grandi serate europee; chiaro che per questa stagione l’obiettivo sia quello di superare la prima fase avendo le possibilità di spingersi decisamente più avanti, ma adesso noi ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare siano i campi interessati, dove si sta per giocare per i risultati di Champions League di questo mercoledì.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:55 Salisburgo Lokomotiv Mosca

Ore 21:00 Bayern Atletico Madrid

CLASSIFICA: Atletico Madrid 0, Bayern 0, Lokomotiv Mosca 0, Salisburgo 0

GRUPPO B

Ore 18:55 Real Madrid Shakhtar

Ore 21:00 Inter Borussia Monchengladbach

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 0, Inter 0, Real Madrid 0, Shakhtar 0

GRUPPO C

Ore 21:00 Olympiacos Marsiglia

Ore 21:00 Manchester City Porto

CLASSIFICA: Manchester City 0, Marsiglia 0, Olympiacos 0, Porto 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Ajax Liverpool

Ore 21:00 Midtjylland Atalanta

CLASSIFICA: Ajax 0, Atalanta 0, Liverpool 0, Midtjylland 0



