RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Il girone “morbido”! Diretta gol live score (oggi 20 settembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GIRONE “MORBIDO”

Sicuramente è il gruppo B quello più “morbido” nei risultati di Champions League, per questa sera ma anche in termini generali. Il girone comprende infatti Siviglia, Arsenal, Psv e Lens: testa di serie la squadra andalusa in quanto vincitrice (ancora una volta) dell’Europa League mentre i Gunners, in testa a lungo nel campionato inglese, hanno perso il testa a testa con il Manchester City ma sono tornati in Champions League dopo qualche anno. Proprio l’Arsenal è la favorita per posizionarsi al primo posto in classifica; il Siviglia solitamente non è troppo competitivo nei gironi di Champions League, ma quest’anno ha comunque una grande occasione per prendersi gli ottavi sempre che non scelga altrimenti, ovvero la “retrocessione” per provare a vincere un’altra Europa League.

Per quanto riguarda le altre, il Lens l’anno scorso ha messo paura al Psg in Ligue 1 mentre il Psv Eindhoven è stato fatto fuori ai playoff di Europa League, mentre l’anno precedente era stato ai quarti di Conference League. Entrambe hanno orgoglio e qualità ma partono in seconda fila; diremmo allora Arsenal e Siviglia per il passaggio del turno, ma questo davvero è un girone che nei risultati di Champions League potrebbe regalarci qualunque tipo di scenario e sarà interessante osservare di volta in volta quello che succederà. (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA A INTER E NAPOLI!

Abbiamo altre otto partite che questa sera ci terranno compagnia per i risultati di Champions League: mercoledì 20 settembre prosegue e si conclude il primo turno con i gironi A, B, C e D. Andiamo subito a vedere quali sono le partite in calendario: come sempre si parte alle ore 18:45, qui con Galatasaray Copenaghen per il gruppo A e Real Madrid Union Berlino per il gruppo C. Poi, alle ore 21:00, il resto del programma con Bayern Manchester United nel gruppo A, Siviglia Lens e Arsenal Psv nel gruppo B, Napoli Braga nel gruppo C, Real Sociedad Inter e Benfica Salisburgo nel gruppo D.

Avremo dunque otto gare interessanti; il focus è chiaramente sulle due italiane. Per il Napoli, che l’anno scorso aveva giocato una fase a gironi straordinaria, l’esordio è al Diego Armando Maradona in un girone che tutto sommato appare superabile anche se può nascondere qualche insidia – ma non è nemmeno escluso il primo posto in classifica – per l’Inter invece un gruppo senza teste di serie terribili ma comunque complesso perché tutte le partite sono toste, pur se i nerazzurri appaiono come la squadra migliore e dunque il primato è decisamente alla portata. Vedremo allora cosa succederà nei risultati di Champions League per questa sera, perché tra poco si tornerà già in campo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo allora per tornare a vivere i risultati di Champions League: l’anno scorso Inter e Napoli erano state protagoniste nella prima fase del torneo. I nerazzurri avevano superato un girone di ferro che comprendeva Bayern e Barcellona, perdendo due volte contro i bavaresi ma ottenendo 4 preziosissimi punti contro i blaugrana, costringendoli alla discesa in Europa League. I partenopei avevano aperto strapazzando il Liverpool per poi vincere nettamente altre quattro partite, cadendo di misura solo ad Anfield a primo posto sostanzialmente acquisito. L’incrocio in semifinale non c’è stato: colpa del Milan, poi eliminato dall’Inter che è arrivato a una finale sorprendente.

La squadra di Simone Inzaghi ha anche tenuto testa al Manchester City fino all’ultimo secondo: chiaramente adesso ripetersi sarà particolarmente complesso sia per l’Inter che per il Napoli, ma la scorsa edizione i risultati di Champions League ci hanno chiaramente detto che entrambe hanno le armi giuste per tornare almeno ai quarti, pur se poi la competizione è sempre un terno al lotto anche per quello che riguarda il sorteggio, che può dare una mano come fare l’esatto contrario. Tra poche ore comunque scopriremo come andranno i risultati di Champions League per la prima giornata dei gironi A, B, C e D e potremo fare qualche analisi in più…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:45 Galatasaray Copenaghen

Ore 21:00 Bayern Manchester United

CLASSIFICA: Bayern 0, Copenaghen, 0, Galatasaray 0, Manchester United 0

GRUPPO B

Ore 21:00 Siviglia Lens

Ore 21:00 Arsenal Psv

CLASSIFICA: Arsenal 0, Lens 0, Psv 0, Siviglia 0

GRUPPO C

Ore 18:45 Real Madrid Union Berlino

Ore 21:00 Napoli Braga

CLASSIFICA: Braga 0, Napoli 0, Real Madrid 0, Union Berlino 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Real Sociedad Inter

Ore 21:00 Benfica Salisburgo

CLASSIFICA: Benfica 0, Inter 0, Real Sociedad 0, Salisburgo 0











