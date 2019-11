Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C, D

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia, dopo la sosta per le nazionali che ha visto impegnati tanti dei calciatori che ritroviamo in campo nella quinta giornata della fase a gironi. Martedì 26 novembre sono coinvolti i gruppi A, B, C e D: penultimo turno dunque, con alcune squadre che hanno già centrato il pass per gli ottavi di finale (dovendo eventualmente definire la loro posizione di classifica) e altre che invece lo stanno ancora cercando, senza dimenticarsi della terza posizione che porta alla “retrocessione” in Europa League. Per i risultati di Champions League si comincia a giocare alle ore 18:55 con Galatasaray Bruges (gruppo A) e Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen (gruppo D); alle ore 21:00 il resto del programma con Real Madrid Psg (gruppo A), Stella Rossa Bayern e Tottenham Olympiacos (gruppo B), Atalanta Dinamo Zagabria e Manchester City Shakhtar (gruppo C), Juventus Atletico Madrid (gruppo D).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Nei risultati di Champions League previsti per martedì naturalmente spiccano le due italiane: la Juventus ha già centrato la qualificazione agli ottavi e le serve un pareggio all’Allianz Stadium per la certezza del primo posto, a condizione che sia uno 0-0 o un 1-1 (con il 2-2 resterebbe viva la possibilità del sorpasso dell’Atletico nella differenza reti). L’Atalanta invece è rimasta in corsa grazie al pareggio di San Siro contro il Manchester City, e soprattutto il miracolo dello Shakhtar in Croazia: adesso la Dea deve necessariamente battere la Dinamo Zagabria e poi sperare che il City faccia il suo dovere. Resterebbe ultima in classifica, ma all’ultima giornata sarebbe padrona del suo destino perchè vincendo sul campo dello Shakhtar opererebbe il sorpasso (ovviamente la Dinamo dovrebbe cadere in casa contro i campioni d’Inghilterra), se non altro con un successo continuerebbe l’avventura europea. Ovviamente da seguire questa sera ci sarà anche il ritorno in Champions League di José Mourinho, ingaggiato dal Tottenham in sostituzione di Mauricio Pochettino; la grande sfida del Santiago Bernabeu può riportare il Real Madrid alla ricerca concreta del primo posto nel girone, e dunque per i risultati di Champions League ci attende davvero una grande serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 18:55 Galatasaray Bruges

ore 21:00 Real Madrid Psg

CLASSIFICA: Psg 12, Real Madrid 7, Bruges 2, Galatasaray 1

GRUPPO B

ore 21:00 Stella Rossa Bayern

ore 21:00 Tottenham Olympiacos

CLASSIFICA: Bayern 12, Tottenham 7, Stella Rossa 3, Olympiacos 1

GRUPPO C

ore 21:00 Atalanta Dinamo Zagabria

ore 21:00 Manchester City Shakhtar

CLASSIFICA: Manchester City 10, Shakhtar 5, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 1

GRUPPO D

ore 18:55 Lokomotiv Mosca Bayer Leverkusen

ore 21:00 Juventus Atletico Madrid

CLASSIFICA: Juventus 10, Atletico Madrid 7, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 3



