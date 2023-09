RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Pioli nel girone di ferro! Diretta gol live score (19 settembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL GIRONE DI FERRO

I risultati di Champions League non possono prescindere dall’analisi sulle italiane, specialmente se consideriamo che il Milan ha pescato un girone di ferro: Psg, Borussia Dortmund e Newcastle, anche partendo dalla terza fascia nel sorteggio sarebbe potuto capitare qualcosa di meglio (la Lazio per esempio ha trovato il Feyenoord come testa di serie). Certo, bisogna valutare alcuni fattori: il Psg in estate ha salutato Sergio Ramos, Leo Messi, Neymar e Marco Verratti, si trascina dietro parecchi dubbi e potrebbe non essere più lo squadrone che superava in carrozza la fase a gironi di Champions League (per poi magari venire eliminato subito dopo).

Il Borussia Dortmund allo stesso modo ha cambiato faccia rispetto ad anni addietro (finale nel 2013) e va valutato in questo gruppo così come il Newcastle, che ha avuto un’impennata nel suo rendimento ma non gioca in Champions League da 20 anni e potrebbe ancora non avere la rosa giusta per una competizione come questa, soprattutto contro avversarie navigate come ormai è lo stesso Milan, alla terza partecipazione consecutiva. Insomma: il girone di ferro è tale, ma i rossoneri hanno tutto per superarlo e volare agli ottavi di finale. Intanto, tra poco cominceremo a capire come andranno le cose contro il Newcastle… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO LA PRIMA GIORNATA!

I risultati di Champions League sono finalmente arrivati: martedì 19 settembre si giocano le prime otto partite della fase a gironi, e allora diciamo subito che il calendario rimane quello delle passate stagioni. Alle ore 18:45 si parte con Milan Newcastle per il gruppo F e Young Boys Lipsia per il gruppo G; alle ore 21:00 le altre gare, ovvero Feyenoord Celtic e Lazio Atletico Madrid per il gruppo E, Psg Borussia Dortmund per il gruppo F, Manchester City Stella Rossa per il gruppo G, Barcellona Anversa e Shakhtar Porto per il gruppo H, quest’ultima ovviamente in campo neutro e per la precisione ad Amburgo.

Cosa possiamo dire riguardo i risultati di Champions League? Attualmente, niente di attuale: le classifiche in maniera ovvia sono ancora ferme con le squadre a zero punti, ma le considerazioni sui rapporti di forza e le potenziali squadre qualificate sono già iniziate dopo il sorteggio. Questa sera in campo avremo Milan e Lazio, mentre domani sera toccherà a Inter e Napoli; riguardo i gironi delle due italiane, sicuramente a pescare meglio sono stati i biancocelesti che però dovranno stare attenti. Vedremo allora cosa ci diranno i campi tra poco, quando finalmente si comincerà a giocare per i risultati di Champions League e potremo considerare aperta la nuova stagione del calcio europeo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo una serata parecchio interessante per i risultati di Champions League: il Milan ospita l’ambizioso Newcastle (del grande ex Sandro Tonali), una squadra che grazie al fondo PIF (ma non solo) è tornata in questa competizione dopo vent’anni e aver conosciuto la Championship, ma adesso vuole testare i suoi progressi e provare a essere una presenza costante in Champions League, anche se la competizione nel calcio inglese è feroce e raggiungere lo status di Manchester City, Chelsea o Liverpool è complesso anche con una proprietà che può spendere enormi quantità di denaro.

La Lazio apre all’Olimpico contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros, due volte in finale di Champions League in epoca recente, potrebbero già essere alla fine di un grande ciclo nel quale hanno anche vinto la Liga in due occasioni, ma con Diego Simeone in panchina è davvero tutto possibile. Vedremo anche l’esordio dell’Anversa sul campo del Barcellona, che come noto in questa stagione non giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione; poi avremo modo di parlare delle altre partite anche in altre sedi, intanto mettiamoci comodi e per il momento gustiamo l’attesa che ci porterà verso i risultati di Champions League per le partite di martedì 19 settembre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 21:00 Feyenoord Celtic

Ore 21:00 Lazio Atletico Madrid

CLASSIFICA: Atletico Madrid 0, Celtic 0, Feyenoord 0, Lazio 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Milan Newcastle

Ore 21:00 Psg Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 0, Milan 0, Newcastle 0, Psg 0

GRUPPO G

Ore 18:45 Young Boys Lipsia

Ore 21:00 Manchester City Stella Rossa

CLASSIFICA: Lipsia 0, Manchester City 0, Stella Rossa 0, Young Boys 0

GRUPPO H

Ore 21:00 Barcellona Anversa

Ore 21:00 Shakhtar Porto

CLASSIFICA: Anversa 0, Barcellona 0, Porto 0, Shakhtar 0











