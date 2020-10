RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: le debuttanti ai gironi

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DEBUTTANTI

Lo abbiamo accennato nel presentare i risultati di Champions League per questo martedì: avremo ben tre squadre che si affacciano per la prima volta alla fase a gironi di questa competizione, anche se le conosciamo bene per essere state protagoniste in Europa League negli ultimi anni. Il Rennes è riuscito a inserirsi dal calcio francese, che solitamente aveva portato alla Champions League squadre come Lione (semifinalista lo scorso anno, ma penalizzato dalla cancellazione della Ligue 1 nel periodo del lockdown) o Olympique Marsiglia; l’Istanbul Basaksehir dopo l’apprendistato in Europa League (ha anche incrociato la Roma) ha finalmente vinto il campionato turco, bruciando le tappe fino a un certo punto visto che la società ha grandi disponibilità economiche e aveva tutte le ambizioni di diventare grande in tempi molto ristretti. Infine il Krasnodar: fa compagnia a Zenit e Lokomotiv Mosca sfruttando il calo di altre realtà (innanzitutto il Cska Mosca, ma potremmo citare anche il Rubin Kazan che era invece presente circa 10 anni fa, con buona continuità). Anche queste tre realtà contribuiranno a rendere entusiasmante e divertente questa edizione di Champions League, aspettando i risultati che potrebbero anche essere sorprendenti, almeno per qualcuna di loro. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI TOCCA A LAZIO E JUVENTUS!

Martedì 20 ottobre torna il grande appuntamento con i risultati di Champions League: sono passati 58 giorni da quando il Bayern ha battuto il Psg nella bolla di Lisbona, vincendo il suo sesto titolo di campione d’Europa e mettendo fine alla stagione più pazza e strana dell’epoca recente. Con oltre un mese di ritardo rispetto al solito, si riprende a giocare: solita formula, soliti paletti che riguardano il primo turno, quattro squadre italiane impegnate e tre di queste le avevamo viste anche lo scorso anno. Andiamo subito a vedere quali sono le partite di cui ci occuperemo questa sera: i due anticipi delle ore 18:55, altra conferma, sono Dinamo Kiev-Juventus e Zenit-Bruges. Alle ore 21:00 scatta il resto del programma: Rennes-Krasnodar, Chelsea-Siviglia, Lazio-Borussia Dortmund, Barcellona-Ferencvaros, Psg-Manchester United e Lipsia-Istanbul Basaksehir. Come andranno le cose con i risultati di Champions League previsti per la prima giornata della fase a gironi? Lo scopriremo dando la parola ai campi, intanto però possiamo provare a fare una valutazione circa i temi principali legati a questa serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

I risultati di Champions League che attendiamo dalla serata ci presentano novità e ritorni. E’ la prima volta in assoluto per tre società, ma c’è anche il ritorno del Ferencvaros dopo 24 anni e quello, che è importante per noi, della Lazio che non giocava la fase a gironi dal 2007, quando era giunta ultima. Sarà dunque un’edizione movimentata e interessante anche per questo, dettata da incroci non troppo abituali almeno in questo primo turno; guardando alle italiane, i biancocelesti non hanno pescato malissimo e hanno sicuramente le armi per presentarsi agli ottavi di finale (in tal senso l’incrocio con il Borussia Dortmund è già molto importante), lo si aspetta dalla Juventus che lo ha sempre fatto dal 2014 a oggi, non ha un cammino particolarmente complesso – anche se le insidie ci sono – e punta finalmente quel trofeo che le manca dal 1996, sfiorato due volte nell’epoca di Massimiliano Allegri e diventato quasi un’ossessione. Lo è sicuramente anche per il Psg, che ha raggiunto la finale lo scorso agosto ma l’ha persa; i parigini aprono la nuova edizione con un big match contro il Manchester United, e possono vendicare la bruciante eliminazione agli ottavi del 2019.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICHE: 1^ GIORNATA

RISULTATI GRUPPO E

Ore 21:00 Chelsea Siviglia

Ore 21:00 Rennes Krasnodar

CLASSIFICA: Chelsea 0, Krasnodar 0, Rennes 0, Siviglia 0

RISULTATI GRUPPO F

Ore 18:55 Zenit Bruges

Ore 21:00 Lazio Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 0, Bruges 0, Lazio 0, Zenit 0

RISULTATI GRUPPO G

Ore 18:55 Dinamo Kiev Juventus

Ore 21:00 Barcellona Ferencvaros

CLASSIFICA: Barcellona 0, Dinamo Kiev 0, Ferencvaros 0, Juventus 0

RISULTATI GRUPPO H

Ore 21:00 Lipsia Istanbul Basaksehir

Ore 21:00 Psg Manchester United

CLASSIFICA: Istanbul Basaksehir 0, Lipsia 0, Manchester United 0, Psg 0



