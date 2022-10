Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, mercoledì 26 ottobre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A INTER E NAPOLI!

Stiamo per vivere la seconda parte della 5^ giornata per i risultati di Champions League: mercoledì 26 ottobre, come di consueto, si parte alle ore 18:45 e i due anticipi saranno Bruges Porto per il gruppo B e Inter Viktoria Plzen per il gruppo C, poi le altre partite si giocheranno alle ore 21:00 e tra queste spicca naturalmente Napoli Rangers, per il gruppo A. La situazione delle due italiane è ottima: i partenopei sono già qualificati agli ottavi e vogliono ora blindare il primo posto nella classifica di un girone che hanno letteralmente dominato, ai nerazzurri basta battere il Viktoria Plzen in casa per assicurarsi il passaggio del turno.

Dunque tutto bene per le nostre rappresentanti, almeno quelle che giocano questa sera; i risultati di Champions League poi ci forniscono altre situazioni parecchio interessanti, e nell’attesa che le otto partite del mercoledì prendano il via le analizzeremo nel dettaglio provando a scoprire quello che ci potrebbe attendere sui vari campi. Tra sorprese, delusioni e conferme, andiamo allora a fare la nostra caratteristica valutazione sui temi principali che ci potrebbero venire presentati dai risultati di Champions League, tra poco arriveremo alla conclusione della 5^ giornata nella fase a gironi della competizione…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna in campo tra poco per i risultati di Champions League: detto delle due italiane e della loro situazione più che positiva, dobbiamo dire che agli ottavi è qualificato aritmeticamente il rullo compressore Bayern Monaco, che continua a estendere la sua striscia di imbattibilità nella fase a gironi e proverà a farlo anche questa sera al Camp Nou, contro un Barcellona cui la vittoria potrebbe non servire visto che, appunto, abbiamo già detto quale sia lo scenario che riguarda l’Inter. Sorpresa incredibile nel gruppo B, dove un Bruges che non ha ancora subito gol è già agli ottavi.

Questo è un risultato che francamente nessuno poteva prospettare, soprattutto in un girone che comprendeva anche Atletico Madrid e Porto (oltre al Bayer Leverkusen, che però quest’anno è in crisi) che dunque vedrà eliminata una tra i Colchoneros e i Dragoni. Sicuramente il gruppo D è il più affascinante di tutti: il Tottenham era chiamato a dominarlo, effettivamente Antonio Conte è primo in classifica ma ha solo un punto di vantaggio sulla coppia Marsiglia-Sporting, con l’OM che dopo due sconfitte si è rialzato battendo due volte i portoghesi. L’Eintracht, a quota 4, è tutt’altro che tagliato fuori: ne vedremo delle belle, i risultati di Champions League stanno per tornare a farci compagnia…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 21:00 Ajax Liverpool

Ore 21:00 Napoli Rangers

CLASSIFICA: Napoli 12, Liverpool 9, Ajax 3, Rangers 0

GRUPPO B

Ore 18:45 Bruges Porto

Or 21:00 Atletico Madrid Bayer Leverkusen

CLASSIFICA: Bruges 10, Porto 6, Atletico Madrid 4, Bayer Leverkusen 3

GRUPPO C

Ore 18:45 Inter Viktoria Plzen

Ore 21:00 Barcellona Bayern

CLASSIFICA: Bayern 12, Inter 7, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Eintracht Marsiglia

Ore 21:00 Tottenham Sporting Lisbona

CLASSIFICA: Tottenham 7, Marsiglia 6, Sporting Lisbona 6, Eintracht 4











