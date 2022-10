Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, mercoledì 5 ottobre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A JUVENTUS E MILAN!

Una nuova giornata ci attende con i risultati di Champions League: mercoledì 5 ottobre si conclude il programma del terzo turno nella fase a gironi, in campo avremo i gruppi E, F, G e H e come sempre due anticipi alle ore 18:45 (Salisburgo Dinamo Zagabria e Lipsia Celtic) con le altre partite che prenderanno il via alle ore 21:00. Le due gare che ci riguardano da molto vicino sono Chelsea Milan e Juventus Maccabi Haifa: due impegni diversi, ma anche due situazioni completamente differenti per quelle che sono le classifiche dei gironi di rossoneri e bianconeri, con questi ultimi che potrebbero già aver salutato la possibilità di andare agli ottavi.

Va infatti ricordato che la Juventus ha perso entrambe le partite giocate: sanguinosissimo il ko interno contro il Benfica, gli 0 punti impongono di vincere due volte contro il Maccabi Haifa e poi però dover fare un colpo contro le due big del girone, almeno uno. Il Milan, primo in classifica, nei risultati di Champions League di questa sera se la può giocare tutto sommato serenamente a Stamford Bridge, considerando anche che il Chelsea dovrà fare visita a San Siro e che quindi ci sarà eventualmente tutto il tempo di rimediare. Ora però vediamo per i risultati di Champions League quali sono i temi principali del mercoledì sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League ci faranno compagnia tra poco: come detto la Juventus vive una situazione drammatica, nel momento di maggiore crisi i bianconeri hanno perso all’Allianz Stadium contro il Benfica e come spesso accaduto in questa stagione non sono riusciti a sfruttare un vantaggio maturato nei primi minuti, facendosi schiacciare e dominare e appunto perdendo. Nemmeno battere le Super Aquile o il Psg nei match di ritorno potrebbe bastare: dipenderà anche dal doppio incrocio tra queste due squadre, la Juventus chiaramente tifa per dei pareggi che possano compattare la classifica o per due vittorie di una singola squadra, così da effettuare il sorpasso e poi giocarsi tutto (naturalmente a condizione che venga battuto il Maccabi Haifa).

Per quanto riguarda invece il Milan, chiaramente perdere a Stamford Bridge potrebbe voler dire ritrovarsi terzi nella classifica del gruppo E, ma certamente i rossoneri hanno già dimostrato, lo abbiamo visto nei precedenti risultati di Champions League, di essere superiori a Salisburgo e Dinamo Zagabria e dunque c’è serenità e fiducia per la qualificazione agli ottavi, anche se naturalmente il Milan non può dare le cose per scontate e anzi questa sera dovrà scendere in campo a Stamford Bridge con l’intenzione di vincere. Tra poco dunque vedremo quello che succederà…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 18:45 Salisburgo Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Chelsea Milan

CLASSIFICA: Milan 4, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 2, Chelsea 1

GRUPPO F

Ore 18:45 Lipsia Celtic

Ore 21:00 Real Madrid Shakhtar

CLASSIFICA: Real Madrid 6, Shakhtar 4, Celtic 1, Lipsia 0

GRUPPO G

Ore 21:00 Manchester City Copenaghen

Ore 21:00 Siviglia Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Manchester City 6, Borussia Dortmund 3, Copenaghen 1, Siviglia 1

GRUPPO H

Ore 21:00 Juventus Maccabi Haifa

Ore 21:00 Benfica Psg

CLASSIFICA: Psg 6, Benfica 6, Juventus 0, Maccabi Haifa 0











