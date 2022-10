Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 11 ottobre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI QUESTA SERA

I risultati Champions League torneranno protagonisti già oggi, martedì 11 ottobre 2022, perché senza alcuna pausa arriviamo alla quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Lo sappiamo bene: l’esigenza è quella di chiudere la fase a gruppi prima della lunga pausa dell’attività dei club per lasciare poi spazio ai Mondiali Qatar 2022. Attenzione dunque ai verdetti odierni, perché si entrerà già nella seconda metà del cammino per i gruppi interessati e le classifiche dei gironi di Champions League inizieranno a dare indicazioni molto chiare, che in alcuni casi potrebbero anche iniziare ad essere definitive.

Nel gruppo E avremo alle ore 21.00 Dinamo Zagabria Salisburgo e soprattutto la grande sfida Milan Chelsea; solo fascia serale anche nel girone F, che ci proporrà alle ore 21.00 Shakhtar Donetsk Real Madrid e Celtic Lipsia; appuntamento invece diversificato nel girone G, che inizierà alle ore 18.45 con Copenaghen Manchester City per poi proporre alle ore 21.00 Borussia Dortmund Siviglia; infine doppio appuntamento anche nel girone H, che avrà infatti alle ore 18.45 anche per ragioni di fuso orario Maccabi Haifa Juventus e infine alle ore 21.00 PSG Benfica.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni innanzitutto sulla Juventus, che come abbiamo visto sarà la prima a scendere in campo. La trasferta sul campo del Maccabi Haifa impone un solo risultato utile, cioè naturalmente la vittoria come già settimana scorsa a Torino. Bisogna vincere per blindare il terzo posto (che francamente è il minimo sindacale) e per tenere viva la speranza di accedere agli ottavi, anche se poi per questo probabilmente sarà necessario andare a vincere a Lisbona.

Ben più affascinante dal punto di vista tecnico sarà la partita che attende il Milan a San Siro contro il Chelsea: l’obiettivo naturalmente è la rivincita della netta sconfitta per 3-0 incassata settimana scorsa a Londra, non tanto per la soddisfazione quanto perché questo è un girone davvero intricato, nel quale tutto appare ancora possibile, dal primo all’ultimo posto. Ogni punto di conseguenza potrebbe fare la differenza, conquistarne tre potrebbe essere addirittura di vitale importanza, anche se la sensazione è che i verdetti arriveranno solamente all’ultimo turno nel girone del Milan.

GIRONE E

ore 21.00 Dinamo Zagabria Salisburgo

ore 21.00 Milan Chelsea

CLASSIFICA: Salisburgo 5, Chelsea 4, Milan 4, Dinamo Zagabria 3

GIRONE F

ore 21.00 Shakhtar Donetsk Real Madrid

ore 21.00 Celtic Lipsia

CLASSIFICA: Real Madrid 9, Shakhtar 4, Lipsia 3, Celtic 1

GIRONE G

ore 18.45 Copenaghen Manchester City

ore 21.00 Borussia Dortmund Siviglia

CLASSIFICA: Manchester City 9, Borussia Dortmund 6, Copenaghen 1, Siviglia 1

GIRONE H

ore 18.45 Maccabi Haifa Juventus

ore 21.00 PSG Benfica

CLASSIFICA: Psg 7, Benfica 7, Juventus 3, Maccabi Haifa 0

