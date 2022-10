Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 25 ottobre

I risultati Champions League torneranno protagonisti oggi, martedì 25 ottobre 2022, perché comincia la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023 e la posta in palio è sempre più alta. L’esigenza di chiudere la fase a gruppi prima della lunga pausa dell’attività dei club per lasciare poi spazio ai Mondiali Qatar 2022 ha portato naturalmente a una accelerazione anche per la fase a gironi di Champions League, che terminerà fra questa settimana e la prossima. Attenzione dunque ai verdetti odierni, perché le classifiche dei gironi di Champions League potranno fornire già indicazioni anche definitive.

Nel gruppo E avremo appuntamenti diversificati perché alle ore 18.45 sarà la volta di Salisburgo Chelsea mentre alle ore 21.00 ci attende Dinamo Zagabria Milan; solo fascia serale invece nel girone F, che ci proporrà alle ore 21.00 Celtic Shakhtar Donetsk e Lipsia Real Madrid; appuntamento di nuovo diversificato nel girone G, che inizierà alle ore 18.45 con Siviglia Copenaghen per poi proporre alle ore 21.00 Borussia Dortmund Manchester City; infine doppio appuntamento serale nel girone H, che avrà infatti alle ore 21.00 il fischio d’inizio sia di Benfica Juventus, sia di PSG Maccabi Haifa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni sulla Juventus e il Milan. Per i bianconeri è l’ultima spiaggia: dopo un cammino fino a questo momento praticamente disastroso, solo una vittoria a Lisbona terrebbe ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale la Juventus di Massimiliano Allegri. Non sarà facile vincere sul campo di chi è già venuto a conquistare il successo a Torino e fra l’altro potrebbe anche non bastare perché pure in quel caso la Juventus resterebbe a -2 dal Benfica. Realisticamente bisogna almeno precedere il Maccabi Haifa per il terzo posto, anche se sarà una modesta consolazione.

Ben più intricata ma pure con speranze concrete è la situazione del Milan, atteso dalla difficile trasferta sul campo della Dinamo Zagabria: in Croazia è caduto anche il Chelsea, per cui guai a dare per scontato il bis della vittoria ottenuta all’andata a San Siro, che sarebbe però di vitale importanza dal momento che in questo girone tutto è ancora possibile per il Milan, dal primo all’ultimo posto. Naturalmente il risultato di questa sera ci dirà quanto ambiziosi potranno essere gli orizzonti del Milan: siamo davanti a un bivio fondamentale, anche se i verdetti arriveranno settimana prossima…

GIRONE E

ore 18.45 Salisburgo Chelsea

ore 21.00 Dinamo Zagabria Milan

CLASSIFICA: Chelsea 7, Salisburgo 6, Milan 4, Dinamo Zagabria 4

GIRONE F

ore 21.00 Celtic Shakhtar Donetsk

ore 21.00 Lipsia Real Madrid

CLASSIFICA: Real Madrid 10, Lipsia 6, Shakhtar 5, Celtic 1

GIRONE G

ore 18.45 Siviglia Copenaghen

ore 21.00 Borussia Dortmund Manchester City

CLASSIFICA: Manchester City 10, Borussia Dortmund 7, Copenaghen 2, Siviglia 2

GIRONE H

ore 21.00 Benfica Juventus

ore 21.00 PSG Maccabi Haifa

CLASSIFICA: Psg 8, Benfica 8, Maccabi Haifa 3, Juventus 3

