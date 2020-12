Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 9 dicembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: INTER E ATALANTA, CHE TENSIONE!

I risultati Champions League saranno assoluti protagonisti della serata di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020: anche per i gironi A, B, C, D siamo infatti giunti alla sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021, che decreterà tutti i verdetti ancora in bilico in questa fase che abbiamo vissuto in meno di due mesi, nel calendario complresso e stravolta dalla pandemia di Coronavirus. L’obiettivo era chiudere i gironi di Champions League entro la metà di dicembre, come da tradizione, ed è stato raggiunto: si può dunque pensare solo al campo, anche perché sarà una notte fondamentale per Atalanta e Inter. Presentiamo quindi senza indugio il programma di tutte le partite che oggi completeranno i risultati Champions League per la fase a gironi.

Si comincerà alle ore 18.55 con il girone D, che è quello della Dea: si giocano infatti Ajax Atalanta e Midtjylland Liverpool. Alle ore 21.00 le altre sei partite: per il girone A Bayern Monaco Lokomotiv Mosca e Salisburgo Atletico Madrid; per il girone B Inter Shakhtar Donetsk e Real Madrid Borussia Monchengladbach; infine per il girone C Manchester City Marsiglia e Olympiacos Porto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

I risultati Champions League più attesi stasera, in ottica italiana, saranno ovviamente quelli di Atalanta e Inter, i cui destini sono ancora da decidere. La dituazione più semplice è quella della Dea di Gian Piero Gasperini, alla quale è bastato settimana scorsa un pareggio contro il Midtjylland per ottenere una posizione di forza verso la grande sfida di oggi ad Amsterdam contro l’Ajax, partita nella quale dunque l’Atalanta avrà a disposizione due risultati su tre per raggiungere gli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo. L’Inter invece è rimasta “viva” vincendo sul campo del Borussia Monchengladbach, tuttavia Antonio Conte sarà costretto a vincere anche oggi, sperando per di più che da Madrid non arrivi un pareggio. Inoltre, in caso di pareggio oppure di sconfitta, l’Inter resterebbe fuori addirittura anche dalla Europa League e si tratterebbe di un flop davvero clamoroso…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21.00

Bayern Monaco Lokomotiv Mosca

Salisburgo Atletico Madrid

Classifica: Bayern 13; Atletico 6; Salisburgo 4; Lokomotiv 3.

GIRONE B

Ore 21.00

Inter Shakhtar Donetsk

Real Madrid Borussia Monchengladbach

Classifica: Borussia M 8; Shakhtar, Real 7; Inter 5.

GIRONE C

Ore 21.00

Manchester City Marsiglia

Olympiacos Porto

Classifica: Manchester City 13; Porto 10; Olympiacos, Marsiglia 3.

GIRONE D

Ore 18.55

Ajax Atalanta

Midtjylland Liverpool

Classifica: Liverpool 12; Atalanta 8; Ajax 7; Midtjylland 1.



