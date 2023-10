RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Big match al Do Dragao, diretta go live score (4 ottobre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL BIG MATCH

Potremmo definire Porto Barcellona come il big-match per i risultati Champions League del mercoledì, sia per il blasone di entrambe le società sia perché siamo ai vertici della classifica del girone H, che vede proprio le due squadre della penisola iberica come favorite per i due posti agli ottavi di Champions League. La prima giornata ha dato già indicazioni significative in tal senso, con il Barcellona che ha travolto per 5-0 l’Anversa e il Porto che ha vinto per 1-3 in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, anche se gli ucraini devono giocare le partite casalinghe ad Amburgo, per cui “casa” è un concetto molto relativo per lo Shakhtar.

Vincere oggi sarebbe già un’ipoteca su una delle prime due posizioni, a maggior ragione se ci riuscisse il Barcellona, espugnando così il sempre difficile campo dell’Estadio do Dragao. Dopo le cocenti delusioni delle ultime stagioni, per i blaugrana sarebbe decisamente significativo riuscire a mettere in discesa fin da subito la propria strada in Champions League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Champions League torneranno protagonisti anche oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, perché si completerà la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024, che è iniziata un paio di settimane fa e adesso procede ad un ritmo più regolare rispetto all’anno scorso, quando si correva in vista dei successivi Mondiali Qatar 2022. Attenzione ai verdetti odierni, perché la seconda partita significa arrivare già a un terzo del cammino e le classifiche dei gironi di Champions League inizieranno a dare indicazioni molto chiare, anche se ovviamente non definitivi.

Nel gruppo E avremo alle ore 18.45 Atletico Madrid Feyenoord e alle ore 21.00 Celtic Lazio; solo fascia serale al contrario nel girone F, che ci proporrà alle ore 21.00 Borussia Dortmund Milan e Newcastle PSG; appuntamento interamente in prima serata anche nel girone G, che ci proporrà di conseguenza in contemporanea alle ore 21.00 Lipsia Manchester City e Stella Rossa Young Boys; infine avremo le due diverse fasce orarie nel girone H, che avrà infatti alle ore 18.45 Anversa Shakhtar Donetsk e infine alle ore 21.00 Porto Barcellona.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Lazio e Milan. Per quanto riguarda i biancocelesti di Maurizio Sarri, il cammino nel proprio girone di Champions League è iniziato con il pareggio contro l’Atletico Madrid, che tutti ricorderemo per il gol di Ivan Provedel. Un buon inizio contro la rivale teoricamente più dura, ma adesso serve continuare a fare punti, superando l’esame Celtic che può essere particolarmente insidioso almeno a Glasgow.

Quanto al Milan, i rossoneri di Stefano Pioli arrivano dal pareggio casalingo contro il Newcastle, partita a lungo dominata ma senza segnare gol, tanto che alla fine il Diavolo ha pure rischiato la beffa. Rischiano però di essere due punti persi molto pesanti nell’economia di un girone che è forse il più difficile della Champions League, quindi adesso bisogna provare a fare risultati positivi ovunque, anche nella difficile trasferta tedesca di questa sera sul sempre difficilissimo campo del Borussia Dortmund, seconda tappa del girone del Milan.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: PARTITE, ORARI E CLASSIFICHE

GIRONE E

ore 18.45 Atletico Madrid Feyenoord

ore 21.00 Celtic Lazio

CLASSIFICA: Feyenoord 3; Atletico Madrid, Lazio 1; Celtic 0.

GIRONE F

ore 21.00 Borussia Dortmund Milan

ore 21.00 Newcastle PSG

CLASSIFICA: PSG 3; Newcastle, Milan 1; Borussia Dortmund 0.

GIRONE G

ore 21.00 Lipsia Manchester City

ore 21.00 Stella Rossa Young Boys

CLASSIFICA: Lipsia, Manchester City 3; Stella Rossa, Young Boys 0.

GIRONE H

ore 18.45 Anversa Shakhtar Donetsk

ore 21.00 Porto Barcellona

CLASSIFICA: Barcellona, Porto 3; Shakhtar Donetsk, Anversa 0.











