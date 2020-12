Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, partite 1 dicembre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO INTER E ATALANTA!

Si torna in campo martedì 1 dicembre per i risultati di Champions League: la quinta giornata della fase a gironi sarà come sempre inaugurata da due anticipi alle ore 18:55, che saranno Lokomotiv Mosca Salisburgo (gruppo A) e Shakhtar Real Madrid (gruppo B). Il resto del programma andrà in scena alle ore 21:00, e avremo dunque Atletico Madrid Bayern (gruppo A), Borussia Monchengladbach Inter (gruppo B), Marsiglia Olympiacos e Porto Manchester City (gruppo C), infine Atalanta Midtjylland e Liverpool Ajax (gruppo D). Sarà veramente interessante scoprire quello che succederà a livello di classifica dei gironi; ci sono due squadre che navigano a punteggio pieno e dunque sono già qualificate agli ottavi di finale, ma per il resto la situazione è totalmente in divenire e dunque potrebbe succedere di tutto. Speriamo anche che le due italiane sappiano farsi valere: anche qui partono da presupposti diversi, creati con le prime quattro giornate, ma entrambe hanno ancora la possibilità di qualificarsi. Andiamo quindi a vedere quello che potrebbe succedere tra poche ore con i risultati di Champions League, dei quali possiamo iniziare a valutare i temi principali.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Champions League legati alla quinta giornata possiamo notare che l’Inter ha l’acqua alla gola: ai nerazzurri serve vincere entrambe le partite e sperare che il Borussia Monchengladbach non faccia nemmeno un punto. Questo significa che questa sera i nerazzurri dovranno necessariamente vincere in Germania, sperare magari che il Real Madrid stecchi in Ucraina – anche questo può assolutamente aiutare, visto che poi ospiterà il Gladbach al Bernabeu – e poi andare a prendersi un’altra vittoria contro lo Shakhtar, che però resta in corsa per un posto negli ottavi. L’Atalanta ha invece sistemato le cose con la grande vittoria di Anfield, sfruttando le tante indisponibilità nel Liverpool; tuttavia anche la Dea non è al sicuro perché l’Ajax, anche perdendo oggi, avrebbe sempre la possibilità di effettuare il sorpasso vincendo la sfida diretta della Johan Crujff Arena, e facendo dunque valere il pareggio centrato a Bergamo nella partita di andata. Per il resto, Bayern e Manchester City sono già agli ottavi; da questi quattro gironi dunque dovranno uscire altre sei squadre che proseguiranno la loro avventura in Champions League, e allora noi ci mettiamo comodi per scoprire quale sarà l’esito dei risultati di questa sera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:55 Lokomotiv Mosca Salisburgo

Ore 21:00 Atletico Madrid Bayern

CLASSIFICA: Bayern 12, Atletico Madrid 5, Lokomotiv Mosca 3, Salisburgo 1

GRUPPO B

Ore 18:55 Shakhtar Real Madrid

Ore 21:00 Borussia Monchengladbach Inter

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 4, Inter 2

GRUPPO C

Ore 21:00 Marsiglia Olympiacos

Ore 21:00 Porto Manchester City

CLASSIFICA: Manchester City 12, Porto 9, Olympiacos 3, Marsiglia 0

GRUPPO D

Ore 21:00 Atalanta Midtjylland

Ore 21:00 Liverpool Ajax

CLASSIFICA: Liverpool 9, Ajax 7, Atalanta 7, Midtjylland 0



