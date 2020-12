Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol livescore (mercoledì 2 dicembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO ATALANTA E JUVENTUS

I risultati di Champions League per le partite di mercoledì 2 dicembre sono quelli che riguardano la quinta giornata della fase a gironi, che si completa questa sera: tornano in campo due italiane, ma intanto dobbiamo dire che il turno sarà inaugurato dai due anticipi delle ore 18:55 che sono Krasnodar Rennes per il gruppo E e Basaksehir Lipsia per il gruppo H. Alle ore 21:00 vivremo invece Siviglia Chelsea per il gruppo E; Borussia Dortmund Lazio e Bruges Zenit per il gruppo F; Juventus Dinamo Kiev e Ferencvaros Barcellona per il gruppo G; Manchester United Psg per il gruppo H. Big match qui a Old Trafford, ma quello cui noi siamo più interessati è sicuramente l’esito delle due partite che si giocano al Signal Iduna Park e all’Allianz Stadium, dove biancocelesti e bianconeri giocano il loro penultimo impegno nei gironi con situazioni diverse, visto che i campioni d’Italia sono già matematicamente qualificati agli ottavi. Dunque mettiamoci comodi, e intanto proviamo a valutare quali temi potrebbero essere principali nella serata legata ai risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Analizzando meglio i risultati di Champions League possiamo quindi dire che la Juventus ha eguagliato l’obiettivo centrato lo scorso anno, ovvero quello di qualificarsi agli ottavi con due giornate di anticipo; sarà però molto più complesso prendersi il primo posto nel gruppo G perché, ammettendo che la vittoria sia accompagnata da un successo del Barcellona, bisognerebbe poi andare al Camp Nou e vincere con tre gol di scarto, oppure due ma segnandone almeno tre. Se non altro Andrea Pirlo ha ottenuto il pass che per la Juventus è anche il settimo viaggio consecutivo agli ottavi; dopo aver battuto lo Zenit ci è vicina anche la Lazio, che però non può ancora dirsi al sicuro. Un eventuale ko al Signal Iduna Park significherebbe l’addio definitivo al primo posto nel gruppo F, soprattutto consentirebbe al Bruges – in caso di vittoria sullo Zenit – di avvicinarsi ad un solo punto. Tuttavia, i biancocelesti sono totalmente padroni del loro destino: per ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League basterà ottenere un pareggio contro i belgi nell’ultimo turno, in una partita che si giocherà allo stadio Olimpico. Staremo a vedere quello che succederà…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICHE: 5^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 18:55 Krasnodar Rennes

Ore 21:00 Siviglia Chelsea

CLASSIFICA: Chelsea 10, Siviglia 10, Krasnodar 1, Rennes 1

GRUPPO F

Ore 21:00 Borussia Dortmund Lazio

Ore 21:00 Bruges Zenit

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 9, Lazio 8, Bruges 4, Zenit 1

GRUPPO G

Ore 21:00 Ferencvaros Barcellona

Ore 21:00 Juventus Dinamo Kiev

CLASSIFICA: Barcellona 12, Juventus 9, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1

GRUPPO H

Ore 18:55 Basaksehir Lipsia

Ore 21:00 Manchester United Psg

CLASSIFICA: Manchester United 9, Psg 6, Lipsia 6, Basaksehir 3



