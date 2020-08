Risultati Champions League/ Diretta gol live 1° turno preliminare (18 agosto)

Oggi martedì 18 agosto è giorno di risultati Champions League: non ci riferiamo però in questo caso alla Final Eight 2019-2020 in corso a Lisbona, bensì al primo turno preliminare della Champions League 2020-2021, che normalmente avrebbe dovuto essere disputato a inizio luglio ma è slittato a causa dei ritardi a tutta l’attività calcistica legati alla pandemia di Coronavirus. Per non perdere ulteriore tempo, eccoci in questi giorni a vivere una “doppia” Champions League, con il gran finale della precedente edizione e i primi vagiti della Champions League che verrà. Naturalmente per vedere in azione tutte le big più attese, comprese le nostre quattro rappresentanti Juventus, Inter, Atalanta e Lazio (che citiamo in ordine di classifica della scorsa Serie A) comincerà solamente nella fase a gironi, cioè quest’anno verso la metà del mese di ottobre. Per ora ci accontentiamo di partite fra squadre spesso poco conosciute. Le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League valgono per il primo turno preliminare e saranno cinque, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani: alle ore 18.00 Qarabag Sileks Kratovo, alle ore 19.00 Legia Varsavia Linfield, alle ore 20.00 Dinamo Brest Astana, alle ore 20.45 Celtic KR Reykjavik ed infine alle ore 21.00 Stella Rossa Europa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per queste prime partite del primo turno preliminare, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che come già accennato non coinvolgeranno alcuna squadra italiana – da quando c’è stata l’ultima riforma, tutte le squadre della Serie A hanno subito accesso ai gironi.

Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì, come poi avverrà nel tabellone principale: questa settimana ci saranno dunque gli incroci del primo turno, che si disputa in gara secca e non con andata e ritorno – questa è una delle grandi novità per la Champions League 2020-2021, necessaria per non intasare ulteriormente un calendario già costretto in tempi strettissimi.

Si proseguirà dunque settimana prossima, martedì 25 oppure mercoledì 26 agosto, con il secondo turno, mentre le date del terzo turno saranno il 15 oppure il 16 settembre, dal momento che in mezzo ci sarà la prima finestra per le Nazionali. Infine l’ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, l’unico che è in programma con partite d’andata e ritorno, dunque il 22-23 settembre per l’andata e il 29-30 settembre per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2020-2021 sarà completo e il 1° ottobre ad Atene ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, PRIMO TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

Qarabag Sileks Kratovo

Ore 19.00

Legia Varsavia Linfield

Ore 20.00

Dinamo Brest Astana

Ore 20.45

Celtic KR Reykjavik

Ore 21.00

Stella Rossa Europa



