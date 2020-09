Risultati Champions League/ Diretta gol live 3° turno preliminare, 16 settembre

Oggi mercoledì 16 settembre è giorno di risultati Champions League: sono infatti in programma altre partite del terzo turno preliminare della Champions League 2020-2021, che normalmente avrebbe dovuto essere disputato ad agosto ma è slittato a causa dei ritardi a tutta l’attività calcistica legati alla pandemia di Coronavirus. Nel mese scorso avevamo anzi vissuto una “doppia” Champions League, con il gran finale della precedente edizione conquistata dal Bayern e i primissimi preliminari della Champions League che verrà. Naturalmente per vedere in azione tutte le big più attese, comprese le nostre quattro rappresentanti Juventus, Inter, Atalanta e Lazio (che citiamo in ordine di classifica della scorsa Serie A) comincerà solamente nella fase a gironi, cioè quest’anno verso la metà del mese di ottobre. Per ora ci accontentiamo di partite fra squadre spesso poco conosciute, ma al terzo turno senza dubbio il livello comincia a crescere. Le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League valgono come detto per il terzo turno preliminare e saranno cinque, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani: alle ore 17.00 si comincia con Omonia Nicosia Stella Rossa, avremo poi alle ore 19.00 Ferencvaros Dinamo Zagabria, Maccabi Tel Aviv Dinamo Brest e Qarabag Molde, infine alle ore 20.30 il fischio d’inizio di Midtylland Young Boys.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League che completeranno il quadro delle partite del terzo turno preliminare, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che come già accennato non coinvolgeranno alcuna squadra italiana – da quando c’è stata l’ultima riforma, tutte le squadre della Serie A hanno subito accesso ai gironi. Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì, come poi avverrà nel tabellone principale. In epoca di Coronavirus, con l’esigenza di recuperare il tempo perso, ecco che il terzo turno preliminare, come già il primo e il secondo che erano stati disputati in agosto, prevede la formula della partita secca, necessaria per non intasare ulteriormente un calendario già costretto in tempi strettissimi. Farà eccezione il prossimo e ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, l’unico che è in programma con partite d’andata e ritorno, dunque si scenderà in campo il 22-23 settembre per l’andata e il 29-30 settembre per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2020-2021 sarà completo e il 1° ottobre ad Atene ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, TERZO TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Omonia Nicosia Stella Rossa

Ore 19.00

Ferencvaros Dinamo Zagabria

Maccabi Tel Aviv Dinamo Brest

Qarabag Molde

Ore 20.30

Midtylland Young Boys



© RIPRODUZIONE RISERVATA