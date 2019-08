Risultati Champions League/ Diretta gol live, ritorno playoff (mercoledì 28 agosto)

I risultati Champions League, per il ritorno dei playoff, che attendiamo mercoledì 28 agosto sono tre: stiamo per conoscere i nomi delle ultime tre squadre che si inseriranno nella fase a gironi del torneo del quale il Liverpool è detentore. Come già sappiamo, dalla scorsa stagione le rappresentanti dei principali campionati europei si sono qualificate direttamente alla fase finale senza passare dai turni preliminari; tuttavia ci sono squadre molto interessanti all’opera, tra cui la semifinalista dell’ultima edizione. Le tre partite scattano alle ore 21:00 e si tratta di Ajax-Apoel, Bruges-Lask Linz e Slavia Praga-Cluj; ce ne sono due che sembrano essere definite visto quello che era successo all’andata, in quella di Amsterdam si parte sostanzialmente alla pari e allora non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella serata dedicata ai risultati di Champions League, anche per questo possiamo subito dare la parola all’analisi di queste interessanti sfide.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI MERCOLEDì

Per i risultati Champions League legati a mercoledì, ovviamente la grande attesa è per l’Ajax che, nonostante abbia vinto la Eredivisie, è stata costretta a giocare i preliminari per il basso ranking della sua federazione – meglio: del suo campionato. Dunque i Lancieri, che lo scorso maggio erano andati a pochi secondi dalla finale, hanno dovuto iniziare presto a giocare per tornare ai gironi: nell’andata di Limassol hanno pareggiato senza reti e giocheranno il ritorno senza lo squalificato Mazraoui, ma sono ancora favoriti per il passaggio del turno. Così anche Bruges e Slavia Praga: entrambe le squadre hanno vinto 1-0 in trasferta e dunque possono anche permettersi di pareggiare in questa sfida di ritorno che disputeranno sul terreno amico. Il Cluj aveva avuto la grande opportunità di equilibrare il confronto, ma Omrani si era fatto parare un calcio di rigore dal portiere avversario; adesso comunque manca davvero poco al calcio d’inizio, dunque mettiamoci comodi e aspettiamo con trepidazione queste tre partite che definiranno il quadro della fase a gironi nella prossima Champions League, della quale tra poco ci sarà anche l’attesissimo sorteggio che vedrà coinvolte anche le nostre squadre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 21:00 Ajax-Apoel (andata 0-0)

ore 21:00 Bruges-Lask Linz (andata 1-0)

ore 21:00 Slavia Praga-Cluj (andata 1-0)



© RIPRODUZIONE RISERVATA