Risultati Champions League/ Diretta gol live, ritorno playoff (oggi 27 agosto)

Oggi martedì 27 agosto è di nuovo un giorno dedicato ai risultati Champions League: finalmente siamo giunti ai giorni decisivi del lungo cammino dei preliminari estivi, perché la Champions League 2019-2020 tra oggi e domani propone il ritorno dei playoff, l’ultimo scoglio verso l’accesso ai gruppi per chi è dovuto scendere in campo già in questa fase. L’Italia non è interessata: Juventus, Napoli, Inter e l’attesa debuttante Atalanta, come d’altronde tutte le formazioni dei campionati più forti, a partire dai detentori del Liverpool, hanno avuto accesso immediato alla fase a gironi e la loro Champions League inizierà a metà settembre. Tornando all’oggi, siamo al ritorno dei playoff e saranno tre le partite in programma nelle prossime ore, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani. Il fischio d’inizio sarà comunque in contemporanea, per tutti gli incontri alle ore 21.00: in quel momento inizieranno Krasnodar-Olympiakos (0-4 all’andata), Rosenborg-Dinamo Zagabria (0-2) e Stella Rossa-Young Boys (2-2).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEL TORNEO

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per queste partite di ritorno dei playoff e altre tre squadre si aggiungeranno alle 26 già certe di un posto nel tabellone principale della Champions League. Tra oggi e domani si giocano in totale sei partite, perché altrettanti sono i posti in palio per completare il lotto delle 32 partecipanti, naturalmente le ultime tre arriveranno dalle partite in programma domani sera – a campi ma pure giorni invertiti rispetto all’andata (le squadre in campo oggi avevano giocato mercoledì). Fra meno di 48 ore dunque l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 sarà completo e allora eccoci già alle soglie di un appuntamento sempre molto atteso, perché giovedì 29 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi. Facciamo allora un piccolo salto in avanti ricordando pure le date delle sei giornate in cui si giocheranno tutte le partite di questa fase a gruppi: 17-18 settembre, 1-2 ottobre, 22-23 ottobre, 5-6 novembre, 26-27 novembre e 10-11 dicembre. Chi delle squadre dei playoff ci sarà?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

Ore 21.00

Krasnodar-Olympiakos (andata 0-4)

Rosenborg-Dinamo Zagabria (0-2)

Stella Rossa-Young Boys (2-2)



