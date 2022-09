Risultati Champions League/ Diretta gol live score 1^ giornata (7 settembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A NAPOLI E INTER!

I risultati di Champions League per mercoledì 7 settembre ci parlano in particolar modo di Inter Bayern e Napoli Liverpool: due partite tostissime che vanno in scena alle ore 21:00, rispettivamente per il gruppo A e il gruppo C, e dunque nella prima giornata della fase a gironi le due italiane impegnate questa sera aprono subito con dei big match. La differenza? L’Inter ha nel suo gruppo anche il Barcellona che sembra già lontano parente di quello assolutamente deludente della passata stagione, mentre il Napoli ha pescato sicuramente meglio anche se Ajax e Rangers (che si sfidano alle ore 18:45) sono comunque clienti scomodi.

Risultati Champions League, classifiche/ Juve ko, Milan pari! Diretta gol live score

La prima giornata di Champions League per i gironi A, B, C e D dunque prenderà il via alle ore 18:45, perché è ormai consuetudine che ci siano due partite che anticipino poi la serata; Ajax Rangers è una di queste sfide, l’altra è invece Eintracht Sporting Lisbona per il gruppo D. Nel programma del giorno spiccano poi Barcellona Viktoria Plzen e Atletico Madrid Porto: al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre che l’anno scorso erano entrambe avversarie del Milan in un girone di ferro, ora non resta che aspettare che arrivi il momento di giocare per scoprire quello che succederà con i risultati di Champions League, dei quali intanto anticipiamo i temi principali.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Dinamo e Copenaghen ok!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque manca poco per vivere la seconda parte della prima giornata per quanto riguarda i risultati di Champions League: Inter e Napoli vanno alla ricerca di una vittoria casalinga che sarebbe già fondamentale. Sicuramente per i nerazzurri, che nel sorteggio hanno pescato malissimo: il Bayern è il Bayern e sappiamo tutti quanto sia solido soprattutto nei gironi internazionali, il Barcellona arriva da una campagna acquisti praticamente stratosferica, ha aggiunto un certo Lewandowski in attacco e le prime uscite in campionato ci hanno detto che il polacco sa essere decisivo anche in maglia blaugrana, 5 gol per aprire la Liga e tanti saluti agli altri.

Risultati Champions League/ Ecco chi passa il turno, si avvera il sogno israeliano

Il Napoli come detto ha sicuramente altre possibilità di prendersi la qualificazione agli ottavi, ma non dovrà sottovalutare le altre avversarie del suo girone soprattutto perché le trasferte si giocheranno su campi caldissimi; nel mentre possiamo ricordare che per due volte i partenopei hanno pescato il Liverpool e per due volte lo hanno battuto al San Paolo (senza subire gol, peraltro) e quindi dal punto di vista della cabala si parte con il segno positivo anche perché i Reds in questo inizio di stagione, al netto del 9-0 al Bournemouth, sono parsi tutt’altro che brillanti. Naturalmente poi a rispondere dovranno essere i campi coinvolti nei risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:45 Ajax Rangers

Ore 21:00 Napoli Liverpool

GIRONE B

Ore 21:00 Bruges Bayer Leverkusen

Or 21:00 Atletico Madrid Porto

GIRONE C

Ore 21:00 Barcellona Viktoria Plzen

Ore 21:00 Inter Bayern

GIRONE D

Ore 18:45 Eintracht Sporting Lisbona

Ore 21:00 Tottenham Marsiglia











© RIPRODUZIONE RISERVATA