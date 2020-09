Risultati Champions League/ Diretta gol live score, 3° preliminare (15 settembre)

Sono solo due le partite che ci racconteranno dei risultati di Champions League per martedì 15 settembre: siamo arrivati al terzo turno preliminare che è quello che ci condurrà poi ai playoff, ultimo ostacolo per entrare nella fase a gironi. Non ci sono le big dei principali campionati europei: da quando la formula è cambiata queste hanno accesso diretto ai gruppi, ma questo non significa che non ci siano motivi di interesse per seguire le tre partite di cui sopra. Si parte alle ore 19:00 con Dinamo Kiev Az Alkmaar; alle ore 20:00 ci sarà Paok Benfica, chiusura alle ore 20:30 con Gent Rapid Vienna. Dunque le squadre storiche o comunque molto interessanti ci sono; vedremo allora quello che succederà, mentre aspettiamo di conoscere i risultati di Champions League per la prima parte del terzo turno preliminare (anche qui si gioca in gara secca, con la possibilità di tempi supplementari ed eventuali calci di rigore) possiamo fare un rapido ragionamento su quanto aspettarci in campo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Per i risultati di Champions League legati al terzo turno preliminare sono in particolare due le squadre da tenere d’occhio: naturalmente il Benfica, che anche in epoca recente ha giocato finali internazionali ma che non vince da tanti anni, discorso “legato” alla maledizione di Bela Guttmann di cui le Super Aquile sperano presto di non sentir più parlare, se non come di un ricordo del passato. Anche la Dinamo Kiev spera di tornare a giocare i gironi di Champions League, che ha conosciuto a lungo; la squadra però non è più competitiva come alla fine degli anni Novanta, quando ci giocava un certo Andriy Shevchenko e si poteva permettere di arrivare ai quarti di finale. Il Rapid Vienna lo abbiamo conosciuto da vicino per essere stato avversario dell’Inter in un sedicesimo di Europa League; l’Az Alkmaar ha sperato fino all’ultimo di andare direttamente alla fase finale della Champions League al posto dell’Ajax, ma in Olanda si è invece deciso diversamente favorendo i Lancieri. Anche Paok e Gent sono squadre non nuove a questi contesti; allora, mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà in campo, perché tra poco per i risultati di Champions League il terzo turno preliminare comincia…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Dinamo Kiev Az Alkmaar

Ore 20:00 Paok Benfica

Ore 20:30 Gent Rapid Vienna



