Risultati Champions League/ Diretta gol live score, 3° turno preliminare (2 agosto)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ARRIVANO LE BIG!

Grande appuntamento con i risultati di Champions League quello di martedì 2 agosto: si gioca, a partire dalle ore 19:00, l’andata del terzo turno preliminare che è il penultimo prima di comporre la fase a gironi. Le squadre che si qualificheranno andranno ai playoff, lo scoglio finale prima del sorteggio di agosto per definire appunto la composizione degli otto gruppi dove aspettano le corazzate o comunque le società principali, tra cui ovviamente le quattro italiane; quelle che invece saranno eliminate dovranno retrocedere in Europa League, avendo comunque la possibilità di entrare nei gironi di quella competizione.

Il terzo turno preliminare ci presenta le big, o alcune di queste: questa sera per esempio sono impegnate due squadre come Psv e Benfica che la Champions League l’hanno vinta, anche se sarebbe più preciso parlare di Coppa dei Campioni, ma sono presenti anche il Monaco (finalista) e i Rangers Glasgow, club glorioso che lo scorso maggio ha giocato la finale di Europa League perdendola ai rigori, e non ha dunque guadagnato la qualificazione diretta. Vedremo allora quello che succederà questa sera con i risultati di Champions League, intanto proviamo a fare qualche rapida valutazione sui match che compongono l’andata del terzo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina dunque il momento dei risultati di Champions League, per l’andata del terzo turno preliminare. Da questo giorno in avanti non si scherza più: non che prima si siano giocate delle amichevoli, ma chiaramente più si vede la composizione della fase a gironi e più la Uefa aumenta il tonnellaggio, per l’appunto con le squadre che dal piazzamento nei rispettivi campionati si sono qualificate direttamente a questo turno e hanno dovuto disputare, anzi dovranno eventualmente farlo, molte meno partite rispetto alla concorrenza. Chi resta in gioco però ha ben poco da perdere.

Resterà in corsa una tra Sheriff e Viktoria Plzen, dunque potremmo assistere alla conferma dei moldavi rispetto all’esordio assoluto dello scorso anno oppure salutare il ritorno dei cechi, che non troppo tempo fa onoravano i gironi di Champions League. Ancora, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni il Midtjylland ha la possibilità di confermare la sua crescita a livello europeo entrando ancora nelle 32 regine della competizione, anche Ludogorets e Dinamo Zagabria poi hanno già conosciuto i gruppi di Champions League. Sarà poi interessante vedere come se la caverà l’Union Saint Gilloise, la squadra belga che ha sfiorato una clamorosa vittoria della Jupiler League ma si è dovuto inchinare al Bruges; potrebbe sempre arrivare un grande risultato in ambito internazionale…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Sheriff Viktoria Plzen

Ore 19:45 Ludogorets Dinamo Zagabria

Ore 20:00 Monaco Psv

Ore 20:45 Union Saint Gilloise Rangers

Ore 21:00 Benfica Midtjylland











