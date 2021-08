Risultati Champions league/ Diretta gol live score: 3^ turno qualificazione

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI IL 3^ TURNO QUALIFICAZIONE

Spazio per i risultati della Champions league oggi, 3 agosto 2021: si pare infatti il tabellone del terzo turno di qualificazione della prima competizione per club della UEFA e con oggi già vivremo i primi incontri per l’andata, che pure saranno appena sette. Da calendario ufficiale infatti saranno appena dieci gli incontri che ci attendono e già tre sono prevIsti per mercoledì 4 agosto: da segnalare pure che il turno di ritorno verrà disputato il prossimo 10 agosto e che a seguire vi sarà spazio per i play off, prima che si entri nel vivo coi gironi per la Champions league. Ma senza andare così lontano andiamo a vedere ora che cosa ci riserva questo mercoledì dedicato ai risultati della Champions league, visto che pure saranno tanti i club ben noti, attesi protagonisti nel terzo turno di qualificazione.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: via alle partite, 2° preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Esaminando dunque il programma odierno per la Champions league, vediamo subito che primo fischio d’inizio oggi sarà già alle ore 19.00 quando a Praga sarà di scena l’incontro Sparta Praga-Monaco: stesso appuntamento anche per Malmo-Rangers, con gli svedesi, campioni nazionali in carica, pronti all’exploit dopo aver superato nei primi turni Riga e HJK. Calendario alla mano ecco che alle ore 20.00 avrà inizio la sfida tra Genk e Shakhtar Donetsk, mentre alla medesima ora avranno luogo anche Psv-Midtjlland e Cfr Cluj-Young Boys, con gli svizzeri che cercano conferme dopo la qualificazione in extremis rimediata solo pochi giorni fa a spese dello Slogan Bratislava. Da programma poi per il turno sarà gran finale con gli incontri Olympiacos-Ludogorets e tra Stella Rossa e Tiraspol con i macedoni a caccia dell’impresa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: cominciano i primi incontri!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

19:00 Malmo FF-Rangers

19:00 Sparta Praga-Monaco

20:00 CFR Cluj-Young Boys

20:00 Genk-Shakhtar

20:00 PSV-Midtjylland

21:00 Olympiakos-Ludogorets

21:00 Stella Rossa-S. Tiraspol

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: il Kairat continua a sognare!

© RIPRODUZIONE RISERVATA