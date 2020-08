Risultati Champions League/ Diretta gol live score: al via il 2^ turno preliminare

Oggi, mercoledì 26 agosto 2020 entriamo nel vivo per i risultati della Champions League per il secondo turno preliminare. Chiusa infatti solo domenica scorsa l’edizione 2020, tormentata da ritardi e rinvii per l’emergenza coronavirus, ecco che ore possiamo dedicarci interamente a questa nuova edizione 2021 della prima competizione del continente per club, e dunque tuffarci nei tanti match che saranno in programma nella giornata di oggi, validi per la seconda parte del tabellone preparatorio. Dove tra l’altro ci attendono partite che si annunciano veramente interessanti: dopo gli anticipi di lusso che abbiamo vissuto ieri infatti, ecco che nel tabellone odierno per i risultato di Champions League, pure vi leggiamo nomi più meno noti anche agli appassionati di calcio italiano.

Ma prima di scoprire nel dettaglio chi sarà in campo in questo mercoledì sera urge subito una precisazione: va infatti ricordato che per questa fase della manifestazione la UEFA ha deciso che le partite verranno disputate a gara secca e a porte chiuse, senza escludere che pur queste possano venir spostare in campi neutri, qualora non venissero garantite le norme igienico sanitarie richieste dalla Federazione.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PROTAGONISTE IN CAMPO

Dato il contesto di questo mercoledì sera tutto dedicato ai risultati della Champions League per il secondo turno preliminare, occorre vedere quali saranno i club che ci faranno compagnia oggi. Va subito detto che il programma è fittissimo: in calendario troviamo infatti la bellezza di 11 incontri, il cui primo è atteso non prima delle ore 16.30 quando si scontreranno gli olandesi dell’Az Alkmaar (che aveva dato fastidio al Manchester United ai gironi di Europa League 2019) con i cechi del Plzen (che ricorda bene la Roma, che li ha affrontati nell’edizione 2018 della Champions League). A seguire saranno poi 3 gli incontri che avranno inizio alle ore 18.00, e due quelli che invece cominceranno nella fascia oraria delle 19-19.30. E’ poi dopo le ore 20.00 che si accenderà la magia, con le partita tra Cluj e Dinamo Zagabria e l’incontro tra Celtic e gli ungheresi dei Ferencvaros, che comincerà alle ore 20.45 in terra scozzese.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 16:30 Alkmaar-Plzen

Ore 18:00 Celje-Molde

Ore 18:00 Qarabag-S. Tiraspol

Ore 18:00 Suduva-M. Tel Aviv

Ore 19:00 Lok. Zagreb-Rapid Vienna

Ore 19:30 Ludogorets-Midtjylland

Ore 20:00 CFR Cluj-Din. Zagabria

Ore 20:00 Dynamo Brest-Sarajevo

Ore 20:00 Legia-Omonia

Ore 20:45 Celtic-Ferencvaros



