Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite d’andata del primo turno preliminare che si giocano oggi, martedì 8 luglio 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, IL VIA AD UNA NUOVA AVVENTURA

Il livello non è ancora molto alto, ma oggi martedì 8 luglio 2025 vivremo un momento a suo modo emozionante grazie ai risultati Champions League, perché nelle prossime ore ci attendono le prime dieci partite d’andata del primo turno preliminare che daranno il via al lungo cammino di una nuova edizione.

Abbiamo come detentore il Paris Saint Germain, che però è attualmente impegnato al Mondiale per Club ed entrerà in scena solamente nella fase a girone unico da settembre, come d’altronde tutte le big dei massimi campionati, comprese le quattro italiane Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

Prima c’è il lunghissimo cammino dei preliminari estivi, quasi due mesi d’azione con quattro turni su andata e ritorno per promuovere nel tabellone principale un totale di sette squadre. Chissà se fra loro ce ne sarà anche qualcuna che scende in campo già fra oggi e domani per il primo turno preliminare.

Nel frattempo possiamo osservare che tra questa e la prossima settimana saranno protagoniste dei risultati Champions League le 28 squadre campioni nazionali dei 28 campionati con il peggior ranking Uefa, per un totale ovviamente di 14 sfide, poi man mano se ne aggiungeranno anche altre nei turni e in totale saranno 53. Un cammino già lungo e difficile…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, LE PARTITE DI OGGI

Abbiamo quindi già capito qualcosa sui risultati Champions League: nel primo turno preliminare abbiamo 28 squadre e 14 partite, il programma è piuttosto sbilanciato su oggi grazie a ben dieci partite d’andata mentre domani saranno solamente quattro, mentre i verdetti arriveranno settimana prossima con il ritorno. Si giocherà ad orari molto variabili, dalle ore 17.00 e fino alle 21.00, anche perché bisognerà tenere conto dei differenti fusi orari. L’onore dell’apertura dell’intera Champions League 2024-2025 toccherà a KuPS Kuopio Milsami, tra i campioni nazionali rispettivamente di Finlandia e Moldavia.

La formazione probabilmente di maggiore spicco fra quelle che andranno in campo saranno gli svedesi del Malmoe, che saranno attesi dalla sfida sul campo dell’Iberia – non fatevi ingannare dal nome, la penisola iberica è molto lontana perché parliamo dei campioni di Georgia. Una citazione è infine doverosa anche per l’Associazione Calcio Virtus di Acquaviva, che è la squadra campione di San Marino e di conseguenza partecipa alla Champions League, ospitando questa sera in casa propria i bosniaci dello Zrinjski Mostar.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

KuPS Kuopio Milsami

Ore 18.00

Iberia Malmoe

Noah Buducnost

Ore 18.30

Levadia Tallinn RFS

Ore 19.00

Olimpia Lubiana Kairat Almaty

Ore 20.00

The New Saints Shkendija

Drita Differdange

Vikingur Lincoln Red Imps

Ore 21.00

Egnatia Breidablik

Virtus Zrinjski