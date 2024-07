RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Le squadre che aspettano, diretta gol live score (preliminari, 9 luglio 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI ASPETTA

In attesa di scoprire i primi risultati Champions League per l’andata del primo turno preliminare, sappiamo che nel corso dei vari turni estivi entrano in scena man mano sempre più squadre, allora diamo uno sguardo un poco più avanti, cioè al secondo turno. L’appuntamento sarà naturalmente fra un paio di settimana, perché la prossima ci sarà il ritorno di questo primo turno, e ben quattordici squadre entreranno in scena a quel livello. Dieci di esse sono squadre campioni di nazioni che sono un poco più avanti in termini di ranking Uefa, cioè i cechi dello Sparta Praga, i norvegesi del Bodø/Glimt.

Ancora, i danesi del Midtjylland, i greci del Paok Salonicco, gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, i ciprioti dell’Apoel Nicosia, gli svedesi del Malmö FF, i polacchi dello Jagiellonia Białystok, gli ungheresi del Ferencvaros e gli azeri del Qarabag. Nel secondo preliminare tuttavia comincerà anche il cosiddetto League Path, cioè il percorso per le squadre piazzate in campionati che iscrivono più di una squadra alla Champions League: parliamo in questo caso dei serbi del Partizan, dei turchi del Fenerbahce, degli svizzeri del Lugano e degli ucraini della Dinamo Kiev, che evidentemente daranno vita a due sfide fra di loro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI RICOMINCIA

Siamo al via di una nuova grande avventura in compagnia dei risultati Champions League, che torneranno a farci compagnia oggi, martedì 9 luglio 2024, con le partite d’andata del primo turno preliminare. Per il momento nulla cambia rispetto al recente passato, giocano già prima della metà di luglio 28 squadre, che sono le campioni nazionali dei 28 campionati con il peggior ranking Uefa, con partite d’andata spalmate fra oggi e domani e gli incontri di ritorno invece settimana prossima, per dare il via a un torneo che si chiuderà il 31 maggio 2025 con la finale di Monaco di Baviera, che incoronerà gli eredi del Real Madrid, vittorioso contro il Borussia Dortmund nell’ultima finale.

Naturalmente però la nostra curiosità, parlando dei risultati Champions League, si spinge già verso il tabellone principale, che per la prima volta sarà allargato a 36 squadre che disputeranno una sorta di girone unico nella prima fase. Naturalmente sarebbe impossibile giocare contro tutti, ogni formazione disputerà otto partite ma la classifica sarà unica: conosceremo man mano sempre meglio la formula, per il momento intanto possiamo ricordare che l’edizione 2024-2025 della Champions League sarà caratterizzata dalla partecipazione di ben cinque squadre italiane, cioè Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in ordine di classifica.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Dopo avere fatto un sintetico accenno a quello che succederà dall’autunno in poi, torniamo all’attualità dell’andata del primo turno preliminare per scoprire quali saranno le partite che oggi ci daranno i risultati Champions League per aprire l’edizione 2024-2025. Sarà come sempre in questo periodo una sorta di giro d’Europa tra piccole realtà per le quali arrivare al tabellone principale di Champions League rischia di essere un sogno o poco più: l’onore di aprire le danze spetterà alle ore 17.30 a Panevezys HJK Helsinki, mentre alle ore 18.45 potremo seguire Hamrun Spartans Lincoln Red Imps.

Si passerà poi alle ore 20.00, quando sono fissate ben due partite, cioè The New Saints Decic e UE Santa Coloma Balkani, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Vikingur Reykjavik Shamrock Rovers ed infine alle ore 21.00 sarà la volta anche di Virtus FCSB, la chiusura odierna per i risultati Champions League sarà dunque a San Marino, dove i campioni nazionali locali di Acquaviva ospiteranno la formazione campione di Romania, erede (sia pure tra complicate vicende) della gloriosa Steaua Bucarest che nel 1986 addirittura una Coppa dei Campioni fu capace di vincerla.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

ore 17.30 Panevezys HJK Helsinki

ore 18.45 Hamrun Spartans Lincoln Red Imps

ore 20.00 The New Saints Decic

ore 20.00 UE Santa Coloma Balkani

ore 20.45 Vikingur Reykjavik Shamrock Rovers

ore 21.00 Virtus FCSB











