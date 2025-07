Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che mercoledì 9 luglio si giocano per l'andata del primo turno preliminare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PRIMO MATCH AL VIA!

Finalmente possiamo dare il via ai risultati Champions League per questa serata: troviamo in campo alcune squadre a rappresentare federazioni che difficilmente troveranno posto nel super girone, a prescindere dall’allargamento e dalla possibilità concessa dalla nuova formula. Basti ricordare che già nel secondo turno preliminare arriveranno realtà come Rangers Glasgow e Salisburgo oltre a Qarabag, Stella Rossa e Slovan Bratislava; nel terzo invece l’asticella si alza ancora di più con il colosso Benfica e poi ancora Feyenoord e Bruges, l’anno scorso arrivate agli ottavi, oltre a Nizza e Fenerbahçe.

Paradossalmente sono squadre di maggiore livello rispetto a quelle che vedremo negli spareggi, dove saranno presenti Celtic, Basilea, Bodo/Glimt e Sturm Graz; ad ogni modo per compagini come Inter Escaldes, Zalgiris Vilnius e Hamrun la competizione è davvero complessa, ma probabilmente anche per le già citate FCSB e Ludogorets anche se con un sorteggio favorevole si potrebbe fare strada. A noi adesso tocca metterci comodi e valutare quello che succederà sui campi, a cominciare dalla prima partita che è proprio Zalgiris Hamrun: per i risultati Champions League si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PROSEGUONO I PRELIMINARI!

È ancora tempo di risultati Champions League, come sempre l’inizio di luglio è dedicato ai turni di qualificazione e allora si torna in campo dalle ore 18:00 di mercoledì 9 per il proseguimento del primo turno preliminare di andata, con quattro partite che ci faranno compagnia in attesa del ritorno.

Cosa dire di questa serata? Francamente, ancora poco: naturalmente le squadre che sono impegnate nel primo turno preliminare sono quelle che appartengono alle federazioni minori, tutte le altre infatti hanno già ottenuto il pass per il super girone o comunque per i turni seguenti, e le vedremo in campo poi.

Va ricordato che si lotta per gli slot della fase finale, che prevede 36 partecipanti: la formula varata lo scorso anno ha portato con sé qualche perplessità ma, tutto sommato, l’esperimento voluto dalla UEFA sembrerebbe riuscito al netto di qualcosa ancora da sistemare, intanto però i preliminari sono rimasti.

Valuteremo allora se già questa sera, nei risultati Champions League, arriverà qualche risultato a sorpresa e qualche squadra riuscirà già a fare un passo importante verso la qualificazione, il campo come sempre fornirà le sue risposte ma intanto possiamo presentare meglio queste partite di mercoledì 9 luglio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI LOTTA PER LA GLORIA

I risultati Champions League ci fanno proseguire nel programma del primo turno preliminare: potremmo parlare, con le debite proporzioni, di almeno due big in campo, entrambe alle ore 19:30. Gioca in casa il FCSB, che sarebbe la denominazione che da qualche anno accompagna la storica Steaua Bucarest: vincitrice della Coppa dei Campioni alla fine degli anni Ottanta, questo club ha poi subito un ridimensionamento come tutto il calcio rumeno e in generale dell’Est Europa, oggi già arrivare al girone di Champions League sarebbe un ottimo risultato.

Il primo turno dovrebbe essere abbordabile, contro l’Inter Escaldes che rappresenta Andorra; l’altra “big” che vedremo questa sera è il Ludogorets, squadra che nelle stagioni recenti ha saputo onorare le competizioni europee arrivando anche ai gironi della vecchia Champions League e superando quelli di Europa League. I bulgari sono in casa, a Razgrad, contro la Dinamo Minsk: in questo caso, trattandosi del primo turno preliminare, potremmo quasi parlare di un big match perché anche la compagine bielorussa ha le carte in regola per arrivare più avanti nel percorso.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Zalgiris Vilnius Hamrun 0-0

Ore 19:30 FCSB Inter Escaldes

Ore 19:30 Ludogorets Dinamo Minsk

Ore 20:45 Shelbourne Linfield