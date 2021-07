Risultati Champions league/ Diretta gol live score: andata 1^ turno qualificazione

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI RIPARTE!

Siamo ancora nel vivo del primo turno di qualificazione e dunque non vediamo l’ora di scoprire i risultati della Champions league 2021 per gli incontri del turno di andata in programma oggi, mercoledì 7 luglio 2021. Già ieri sono state grandissime scintille per questi primi banchi di prova del primo torneo riservato ai club del continente: e di certo ce ne attendiamo altrettante questa sera tenuto conto che saranno ben nove gli incontri messi in calendario. Dando dunque subito un occhio al calendario, vediamo che il primo fischio d’inizio oggi è atteso per le ore 18.00 quando avranno luogo le sfide Bodo/Glimt-Legia e Dinamo Tbilisi-Neftci Baku: solo alle ore 18.30 si accenderà invece Slovan Bratislava-Shamrock Rovers.

Proseguendo nel calendario di questo mercoledì riservato ai risultati di Champions league, alle ore 19.00 avremo Dinamo Zagabria-Valur, Ludogorets-Soligorsk, M-Haifa-Almaty, Malmo-Riga e Teuta-S. Tiraspol: il programma dell’andata del primo turno di qualificazioni alla Champion league si chiuderà alle ore 20.00 con la sfida Connah’s-Alashkert.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CONTESTO E CALENDARIO

Come accennato prima, con questo mercoledì dedicato ai risultati di Champions league si completa il quadro dell’andata del primo turno di qualificazione del torneo europeo e gli appassionati non devono temere di rimanere a digiuno a lungo. Consultando il calendario ufficiale della stagione 2021-22 della coppa, vediamo infatti che per il primo turno, il ritorno verrà disputato già tra sette giorni, il 13-14 luglio per la precisione. Impegno seguente per la coppa sarà poi il 20-21 luglio per l’andata del secondo turno di qualificazione e il 27-28 del mese per le sfide di ritorno: nel mezzo e per la precisione il 19 luglio, il sorteggio per il terzo turno di qualificazione che invece avrà inizio solo il 3-4 agosto (ritorno invece in calendario per il 10 del mese).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 18:00 Bodo/Glimt-Legia

Ore 18:00 Din. Tbilisi-Neftci Baku

Ore 18:30 Slovan Bratislava-Shamrock Rovers

Ore 19:00 Din. Zagabria-Valur

Ore 19:00 Ludogorets-Soligorsk

Ore 19:00 M. Haifa-K. Almaty

Ore 19:00 Malmo FF-Riga FC

Ore 19:00 Teuta-S. Tiraspol

Ore 20:00 Connah’s Q.-Alashkert



