Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata 2° turno preliminare

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 20 luglio: continua infatti la lunga estate delle squadre che inseguono il sogno della qualificazione alla fase a gironi e oggi si giocano numerose partite dell’andata del secondo turno preliminare, dopo che naturalmente settimana scorsa si era completato invece il primo turno preliminare. Il cammino della Uefa Champions League 2021-2022 è naturalmente appena agli inizi, per le squadre che già scendono in campo ci sarà molta strada da fare anche solo per arrivare alla fase a gironi, obiettivo che ancora dista moltissime partite, per un mese e mezzo sempre all’insegna della Champions League ma naturalmente senza squadre italiane, dal momento che Inter, Milan, Atalanta e Juventus – citate in ordine di classifica della scorsa Serie A – sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: per ora, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, eventualmente anche nelle competizioni minori tramite i vari ripescaggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata del secondo turno preliminare, i cui verdetti naturalmente arriveranno poi settimana prossima. Considerando sempre il fuso orario italiano, ecco che già alle ore 17.00 comincerà la partita fra i campioni dell’Armenia dell’Alashkert e quelli della Moldavia, lo Sheriff Tiraspol. Sfida tra due realtà molto diverse sarà quella delle ore 18.00 tra i campioni di Gibilterra, Lincoln Red Imps, e i ben più noti campioni rumeni del Cluj. Alle ore 20.00 ecco invece il fischio d’inizio di due partite: Dinamo Zagabria Omonia Nicosia tra i campioni di Croazia e quelli di Cipro, ma anche Ferencvaros Zalgiris, che metterà di fronte i vincitori dei campionati di Ungheria e Lituania. Fin qui quattro partite del Champions Path, mentre le ultime due saranno del League Path (il cammino dei piazzati): alle ore 20.30 ecco Rapid Vienna Sparta Praga, mentre alle ore 20.45 a Glasgow i padroni di casa del Celtic ospiterannop i danesi del Midtjylland.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Alashkert Sheriff Tiraspol

Ore 18.00

Lincoln Red Imps Cluj

Ore 20.00

Dinamo Zagabria Omonia Nicosia

Ferencvaros Zalgiris

Ore 20.30

Rapid Vienna Sparta Praga

Ore 20.45

Celtic Midtjylland

