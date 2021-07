Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata 2° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PROSEGUE IL 2° TURNO PRELIMINARE

I risultati di Champions League, per le partite di mercoledì 21 luglio, fa proseguire il secondo turno preliminare: siamo ancora nei match di andata, ma certamente rispetto al turno precedente avremo un contesto già più interessante – non che le squadre che hanno giocato prima non meritassero rispetto, ovviamente – con alcune big o nobili decadute che vanno a caccia di un posto al sole. Possiamo subito andare a scoprire quale sia il programma: le partite sono poche (solo 7) e si giocheranno a partire dalle ore 16:00, quando scatterà Kairat Almaty Stella Rossa.

Alle ore 19:00 avremo invece Malmoe HJK Helsinki, poi alle 20:00 Mura Ludogorets e alle 20:30 Slovan Bratislava Young Boys. Chiusura infine alle ore 21:00 con le ultime tre partite, vale a dire Legia Varsavia Flora Tallinn, Olympiacos Neftci Baku e Psv Galatasaray. Sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose in queste sfide che, come abbiamo visto, ci presentano squadre di un certo livello; facciamo allora un’analisi approfondita su quello che potremmo aspettarci sui vari campi, mentre aspettiamo che per i risultati di Champions League si torni a giocare.

Dunque nel secondo turno preliminare, per i risultati di Champions League, arrivano anche quelle che possiamo considerare le big: di certo spicca la presenza del Psv Eindhoven che questa competizione l’ha anche vinta (anche se aveva un nome diverso) ma il 2021-2022 potrebbe anche rappresentare il riscatto di un Galatasaray che anche in epoca recente ha saputo centrare buoni risultati – anche i quarti di finale – prima di un ridimensionamento economico importante. Tra le altre possiamo certamente citare lo Young Boys, avversario della Juventus nella fase a gironi e che l’anno scorso ha fatto strada in Europa League, eliminando tra le altre il Bayer Leverkusen dopo aver affrontato la Roma; e ovviamente l’Olympiacos, che della fase finale di Champions League è una presenza quasi costante. Sarà allora molto interessante vedere e scoprire se queste squadre sapranno rispettare il pronostico facendo un ulteriore passo avanti verso i gironi oppure se, nei risultati di Champions League per l’andata del secondo turno preliminare, le cosiddette outsider riusciranno a vivere un’altra grande serata. Tra poco si gioca e il responso come al solito lo forniranno i campi…

Ore 16:00 Kairat Almaty Stella Rossa

Ore 19:00 Malmoe HJK Helinski

Ore 20:00 Mura Ludogorets

Ore 20:30 Slovan Bratislava Young Boys

Ore 21:00 Legia Varsavia Flora Tallinn

Ore 21:00 Olympiacos Neftci Baku

Ore 21:00 Psv Galatasaray



